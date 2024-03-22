38マイク前で“漫才師”最高のポージング披露、吉本芸人コレクションカード第5弾『FANY よしもとコレカ 5th Edition』登場
吉本興業所属の“今、最も旬な若手芸人”が登場するコレクションカード『FANY よしもとコレカ 5th Edition』（1パック6枚入り／税込660円）が、3月23日に発売される。
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同商品は、これまで第4弾まで発売され、累計発売枚数300万枚を突破した人気シリーズ。第5弾は、囲碁将棋、9番街レトロ、金魚番長、くらげ、豪快キャプテンなどが仲間入りし、総勢50組97名の若手芸人が登場。606種類の展開で過去最大のラインナップとなっている。
レギュラー、レア、ウルトラレアと格付けされ、レアカードには大人の魅力が溢れ出す「ダンディ／エレガントカード」、バトルカードゲーム風の「お笑い戦士カード」などが登場。ウルトラレアカードとしては、“漫才師”最高のポージングとして「38（サンパチ）マイクカード」、吉本興業公式Instagramで大人気企画となった河村正和写真館が復活した「河村正和写真館カード」などが揃う。
【「FANY よしもとコレカ ５th Edition」起用芸人】 50組97名 *印＝新規17組
囲碁将棋*、インディアンス、エバース*、エルフ、おいでやす小田、オズワルド、蛙亭、華山、カベポスター、祇園、9番街レトロ*、金魚番長*、くらげ*、黒帯、ケビンス、豪快キャプテン*、こがけん、コットン、さや香、サルゴリラ*、スナフキンズ*、すゑひろがりず、ダイヤモンド、滝音、田津原理音*、ダブルヒガシ、男性ブランコ、ダンビラムーチョ*、天才ピアニスト、ドーナツ・ピーナツ*、トット、ナイチンゲールダンス*、ななまがり*、軟水*、ニッポンの社長、バッテリィズ*、ビスケットブラザーズ、ピュート*、ヘンダーソン、マヂカルラブリー、マユリカ、めぞん*、もも、ゆにばーす、ヨネダ2000、ラニーノーズ、隣人、令和ロマン、レインボー、ロングコートダディ(50音順)
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同商品は、これまで第4弾まで発売され、累計発売枚数300万枚を突破した人気シリーズ。第5弾は、囲碁将棋、9番街レトロ、金魚番長、くらげ、豪快キャプテンなどが仲間入りし、総勢50組97名の若手芸人が登場。606種類の展開で過去最大のラインナップとなっている。
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