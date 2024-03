「Radeon Software Adrenalin 24.3.1」公開 - 一部のゲームでAFMF起動時カクカクし過ぎていた問題対処

米AMDは3月20日(現地時間)、AMD Radeonグラフィックス向けのドライバ新バージョンとして「Adrenalin Edition 24.3.1」を公開した。ダウンロードページから利用できるようになっている。「Radeon Software Adrenalin 24.3.1」公開 - 一部のゲームでAFMF起動時カクカクし過ぎていた問題対処新作タイトル『ドラゴンズドグマ 2』『Horizon Forbidden West Complete Edition』『Outpost: Infinity Siege』に対応し、いくつかのゲームで独自機能「HYPE-RX」への対応を拡充するドライバの新バージョン。問題が多数解決されており、一部のゲームでAFMF(AMD Fluid Motion Frames)を起動するとマイクロスタッターが断続的に発生する問題にも対応されている。

○改善された問題一部のゲームでAMD Fluid Motion Framesを有効にすると、過度の微小スタッターが断続的に発生することがあったAMD Radeon RX 7900シリーズGPUでHELLDIVERS 2をプレイ中に断続的に発生するドライバーのタイムアウトやアプリケーションのクラッシュが改善されたRadeon RX 7000シリーズGPUでStarcraft IIをプレイ中に、断続的なアプリケーション・クラッシュまたはドライバ・タイムアウトが発生する場合があったRadeon RX 6800などの一部のAMDグラフィックス製品でDirectX 12 APIを使用してWorld of Warcraftをプレイしているときに、初期ロード時間を短縮したDying Light 2 Stay Humanのプレイ中に紫色の破損が発生する場合があった: Radeon BoostおよびRaytracingを有効にした状態でReloaded Editionをプレイすると、紫色の破損が発生する場合があったCossacks 3をプレイ中に、一部のキャラクターが見えなくなったり、テクスチャが欠けたりすることがあった特定の屋内環境でSpace Engineersをプレイしている際に、照明のちらつきが発生する場合があったAMD Radeon RX 7900 GREグラフィックス製品において、メモリチューニングの上限が正しく表示されないことがあったアクセント記号付きの文字を含むWindowsユーザー名に対して、シェーダーキャッシングが失敗することがあったゲームが最小化されているときに、FPSパフォーマンスメトリクスの値が正しく報告されないことがあった一部のハイブリッドグラフィックスシステム上のAdobe Premiere Proで、GPUアクセラレーションが欠落したりグレーアウトしたりすることがあった一部の DirectML ワークロードを Topaz AI で使用しているときに、パフォーマンスの低下が発生することがあった○残っている問題Radeon RX 7900 XTXなどの一部のAMDグラフィックス製品において、デュアルモニター環境でHELLDIVERS 2をプレイ中に、断続的にドライバーのタイムアウトやアプリケーションのクラッシュが発生することがあったRadeon RX 6000シリーズGPUでLords of the Fallenをプレイし、特定のエリアに入ると、断続的にアプリケーションがクラッシュすることがあったRadeon RX 6800などの一部のAMDグラフィックス製品でSnowRunnerをプレイしているときに、特定の泥環境でアーティファクトが表示されることがあったParsec Virtual Display Driverがインストールされた一部のシステムで、AMD SmartAccess Videoが「使用可能」と誤って報告されることがあった24.5.1] AMD SoftwareのAV1コーデックを使用した録画中に、音声と映像が断続的に同期しなくなることがあった