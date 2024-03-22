¡È¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¡É±Æ»³Í¥²Â¤¬¡ÖÇ®Îõ±þ±ç¡×¡¡¥É¥é¥Þ¶¦±é¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤È¹ñÎ©½ÐË×¤ÇÈ¿¶Á
±Æ»³¤µ¤ó¤Ï½÷Í¥¡¦Æà½ï¤µ¤ó¤È¹ñÎ©¤ÇÆüËÜ¡ßËÌÄ«Á¯¤ò´ÑÀï
¡¡ºòÇ¯8·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡3·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÈËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤Ë¤è¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Ë¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Æ»³¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÂç²ñÁ°¤ËÍ¥¾¡¹ñ¤ò¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢ÆÀÅÀ²¦¤ò¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óFW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¸«»öÅªÃæ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ËÉÙ¤ÊÀìÌçÅªÃÎ¼±¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÓ¹¤é¤»¤¿¡£Æü¸þºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ÖABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±Æ»³¤µ¤ó¤Ï3·î21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥¸¥¢2¼¡Í½Áª ÆüËÜ¡ßËÌÄ«Á¯¡¢¾¡Íø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÆà½ï¤µ¤ó¤Î¤ªÎÙ¤ÇÇ®Îõ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Âç¤¤ÊÂç¤¤Ê°ìÊâ¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯Í½Áª¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²ø²æ¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÆà½ï¤µ¤ó¤ÈÆüËÜÂåÉ½Àï¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ê24»þ´Ö¤Ç¼«Æ°ºï½ü¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Ë¤Ç¤âÅê¹Æ¤Ï°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Î¤ªÆó¿Í¤ÇËÌÄ«Á¯Àï¸«¤Æ¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë