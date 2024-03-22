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¡ÚSCHECTER AC-SM-SH-7/SIG¡Û
¢¥SCHECTERÀ½AC-SM-SH-7/SIG
¡ÚSPECIFICATIONS¡Û
BODY : Light Ash
NECK : Maple 3P / 14¡ë (Neck Head Angle) / Super Adjust System
FINGER BOARD : Ebony / Top Position Inlays (Acrylic RED), Side Position Inlays (Luminous)
FRETS : 24F(Jescar Fret Wire)
SCALE : 26 1/2"
JOINT : Ultra Access 4-Bolt
PICKUPS : Seymour Duncan SH-5-7 / Seymour Duncan SH-4-7
BRIDGE : HIPSHOT .175 7st
CONTROL : 2Volume / 1Toggle Switch
COLOR : Black In Blood (Sand Blast Finish)
TUNING¡§G/D/G/C/F/A/D
STRINGS¡§.012/.016/.026/.036/.046/.064/.080
PRICE : 968,000yen (in TAX) / 880,000yen (without TAX)
Notes : with Semi-Hard Case
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¡ÚSCHECTER PA-SM-SH-7¡Û
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¡ÚSPECIFICATIONS¡Û
BODY : Ash
NECK : Maple 3P / 14¡ë (Neck Head Angle) / Super Adjust System
FINGER BOARD : Ebony / Top Position Inlays (Acrylic RED), Side Position Inlays (Luminous)
FRETS : 24F
SCALE : 26 1/2"
JOINT : Ultra Access 4-Bolt
PICKUPS : Seymour Duncan SH-5-7 / Seymour Duncan SH-4-7
BRIDGE¡§Gotoh 510FX-7
CONTROL : 2Volume / 1Toggle Switch
COLOR : Black In Blood (Burner Blast Finish)
TUNING¡§B/E/A/D/G/B/E
STRINGS¡§.010/.013/.017/.026/.036/.046/.056
PRICE : 275,000yen (in TAX) / 250,000yen (without TAX)
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6·î19Æü(¿å)¡¡¹âÃÎ CARAVAN SARY
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