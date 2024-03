AppleシリコンのMシリーズに備わった「データメモリ依存プリフェッチャー(DMP)」の脆弱(ぜいじゃく)性を利用し、メモリコンテンツとデータアドレスの混同を悪用してデータを盗み出すサイドチャネル攻撃「GoFetch」を研究チームが発見しました。この攻撃により、暗号化操作時にMacから秘密鍵を抽出することが可能だとのこと。脆弱性はチップのマイクロアーキテクチャ設計そのものに由来するため、パッチを適用する方法はないそうです。

GoFetchhttps://gofetch.fail/Unpatchable vulnerability in Apple chip leaks secret encryption keys | Ars Technicahttps://arstechnica.com/security/2024/03/hackers-can-extract-secret-encryption-keys-from-apples-mac-chips/New chip flaw hits Apple Silicon and steals cryptographic keys from system cache - 'GoFetch' vulnerability attacks Apple M1, M2, M3 processors, can't be fixed in hardware | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/new-chip-flaw-hits-apple-silicon-and-steals-cryptographic-keys-from-system-cache-gofetch-vulnerability-attacks-apple-m1-m2-m3-processors-cant-be-fixed-in-hardwareDMPには、本来は読み取られない場所にあるはずのデータをプリフェッチ対象として読み取ってしまう脆弱性「Augury」の存在が2022年に指摘されています。Augury - Using Data Memory-Dependent Prefetchers to Leak Data at Resthttps://www.prefetchers.info/「Augury」は、発生する条件が厳しいことから、そこまで脅威になるものではないとみなされましたが、「GoFetch」はこの脆弱性の危険度が考えられていたよりも高いことを示すもので、大きなセキュリティリスクがあることが指摘されています。ニュースサイトのTom's Hardwareは「あらゆる種類の暗号化アルゴリズムに影響を与える深刻な脆弱性」と表現しています。また、DMPの脆弱性はマイクロアーキテクチャ設計に由来するものなので、パッチを当てることはできず、唯一の対応策はM1チップ・M2チップ・M3チップ搭載Macにおいて、暗号化処理・復号処理時、DMPを利用しないようにすることだとのこと。なお、M3チップにはDMPを無効化する特別なスイッチがあるとのことですが、無効化時のパフォーマンスへの影響がどれぐらいになるのかはわかっていません。ちなみに、DMPは比較的新しいプリフェッチャーで、AppleシリコンのMシリーズのほかにはIntelの第13世代Coreプロセッサ「Raptor Lake」にのみ搭載されていますが、Raptor Lakeでは脆弱性の報告がないため、何らかの形でパッチを当てることは可能なのではないかとTom's Hardwareは見解を示しています。