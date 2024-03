『ゴジラxコング 新たなる帝国』には、赤ちゃんコングが登場する。名前は「Suko」。日本版の正式な名称はまだ不明だが、「スコ」か「スーコ」になるだろう。海外版の予告編にも登場しており、つぶらな瞳をウルウルさせている。



「スコはベビー・コングとも呼ばれていますが、まさにこの映画のハート&ソウルです。創造していてとても楽しいキャラクターでした。おそらく、スコは若い頃のコングの投影だからです」と、監督を務めたアダム・ウィンガードは米CBRに話している。

大作映画にはこうしたマスコットキャラクターが登場することも珍しくない。例えば『スター・ウォーズ』にはイウォークやベビー・ヨーダ(グローグー)が登場していて、老若男女に愛されるキャラクターとなっている。

しかしスコは、単なるマスコット以上の重大な役目を帯びているようだ。「コングはスコを通じて、自分自身の多くを見いだすのです。スコは、やもすれば典型的なイウォーク的なキャラクターになっていたかもしれません。ほら、可愛いでしょう、オモチャが欲しくなるでしょう?というような」と語るウィンガード監督は、「スコはもっと複雑なキャラクターです。多くのことを抱えているし、見かけ通りじゃない」と説明。「スコこそがこの映画の中心です。掘り下げるのがとても楽しかったです」。

監督らが『ゴジラxコング 新たなる帝国』の制作に取り掛かったとき、ちょうどドラマ「マンダロリアン」でベビー・ヨーダが登場したばかりの頃だった。スコについてスタジオに説明するときは、「ベビー・ヨーダみたいな奴なんですが、もしもベビー・ヨーダが人の顔の皮を食べるような奴だったら?」と表現したそうだ。

監督は、スコをScrapper(戦う者、喧嘩好きの者)と表現。「彼は可愛いのですが、少しscrapperです。サバイバーでもある。多くのことを乗り越えている。この小さなスコは、たくさんのことを抱えているんです」。

早く『ゴジラxコング 新たなる帝国』を鑑賞して、スコのことを“すこ”になりたい。映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』は2024年4月26日公開。

