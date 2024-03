トム・クルーズ主演のスパイ・アクションシリーズ『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』が、2024年4月18日より配信開始となることがわかった。

1996年の1作目以来、常に映画ファンの期待に応えてきたスパイ・アクションの最高峰『ミッション:インポッシブル』シリーズ。7作目となる本作はシリーズの集大成と呼ぶにふさわしい2部作の前編として制作され、後編『PART TWO』が控えている。常識外れのスタントで観客を魅了してきたトム・クルーズが、アクションの激化をさらなる新次元へと突入させ、今回も超絶アクションで観る者の度肝を抜く。

イーサン・ハント史上最大の危機。守るのは世界か仲間か。1作目以来の登場となったかつての上司キトリッジ(ヘンリー・ツェーニー)はイーサンに「大義のための戦いは終わりだ」と告げ、イーサンがIMFに所属する以前の過去を知る強大な敵ガブリエルが彼に迫る。全人類にとって脅威となる兵器が悪の手に渡るのを阻止するべく奮闘するイーサンとIMFチームだが、かつてない規模の危険を秘めた“2つの鍵”をめぐる登場人物たちの思惑と利害が複雑に交錯し、物語は大きく動いていく。

日本公開は2023年7月21日。累計興行収入は53.8億円を突破。シリーズ4作目『ミッション:インポッシブル/ゴースト・プロトコル』(2011)(最終53.8億円)の興行成績を超え、シリーズ歴代第3位の記録を12年ぶりに更新する快挙を成し遂げた。

『ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE』は2024年4月18日よりNetflix配信開始。

