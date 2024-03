『トランスフォーマー』シリーズ最新作『トランスフォーマー/ビースト覚醒』が、2024年4月4日よりで配信開始となることがわかった。

伝説的なアニメシリーズ「ビースト・ウォーズ」のキャラクターが初めて実写登場したことで話題の作品。オプティマスプライムたちが、人間と新たなビースト戦士と共に立ち上がる。

新章となる7作目の今作では、弟思いの青年がトランスフォーマーと出会いバトルに巻き込まれていく、王道で胸熱な“ボーイ・ミーツ・ロボット”の感動ストーリーが展開されるゴリラやチーター、ハヤブサといった動物からトランスフォームするビーストたちが、オプティマス・プライムやバンブルビーなどおなじみのオートボットたちと共闘するシーンも最大の見どころだ。

『トランスフォーマー/ビースト覚醒』は2024年4月4日よりNetflixで配信開始。

