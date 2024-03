米ソニー・ピクチャーズが手がける『スパイダーマン:スパイダーバース』シリーズの新作短編アニメ『The Spider Within: A Spider-Verse Story(原題)』が、2024年3月27日より米ソニー・ピクチャーズ・アニメーションの公式YouTubeチャンネルで配信開始となることがわかった。米が報じている。

『The Spider Within』は、『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』(2023)の世界を舞台に、ティーンエイジャー、友人、学生、スパイダーマンとしての責任のバランスを取ることに苦しむマイルスの姿が描かれる。プレッシャー過多によりパニック障害を発症してしまうマイルスは、自身が抱える不安の現れと立ち向かい、街を悪から守ることと同じくらい、「助けを求めること」は勇敢な行為なのだということを学んでいく。

本企画は、ソニー・ピクチャーズ・アニメーションとソニー・ピクチャーズ・イメージワークスが主催する、「過小評価グループ(Underrepresented group)」に属する業界志願者向けの長期指導プログラム「LENS」の一環として製作されたもの。監督にはジャレル・ダンピアー、脚本はカイラ・アマザンが抜擢された。

監督を務めるダンピアーは、「マイルスは、日常生活の中でできる限りのベストを尽くす私たちの多くを象徴する存在です」とコメント。作品の意図について、「私たちは時に、体が気づかせてくれるまで、自分たちが抱えているものに気が付かないことがよくあります。私は、友人や家族の間で、自分自身のメンタルヘルスの旅についてより深い会話をすることを促すために『The Spider Within』を作りました。マイルス・モラレスを慕う人々へのラブレターとなってくれることを願っています」と語った。

『The Spider Within: A Spider-Verse Story(原題)』は、米国太平洋標準時2024年3月27日(水)6時/2024年3月27日(水)23時、米ソニー・ピクチャーズ・アニメーションの公式YouTubeアカウントで配信開始。2023年6月にはアヌシー国際アニメーション映画祭でプレミア上映が先がけて行われていた。

