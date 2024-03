映画が、いよいよ2024年3月29日より待望の日本公開を迎える。第96回アカデミー賞では作品賞を含む最多7部門受賞の快挙を成し遂げた大注目の1作だ。

本作を手がけたのは、現代映画界の最重要人物と言っても過言ではないクリストファー・ノーラン監督。1998年のデビュー作『フォロウィング』にはじまり、『メメント』(2000)や『ダークナイト』トリロジー、(2010)『インターステラー』(2014)など残してきた名作は数多。“時間”をテーマとした物語は時に難解な印象を与えながらも、その中心にはいつも胸を打つ人間ドラマがあった。

原爆の父と呼ばれた理論物理学者J・ロバート・オッペンハイマーの半生を描いた映画『オッペンハイマー』は、ノーラン監督の集大成的1作。そんな同作が日本上陸を迎えることを記念して、THE RIVERではノーラン監督作品11作からベスト映画を決める投票企画を実施する。

投票方法は、下の投票フォームでお気に入りの映画を1本選んでいただくだけ。後日、ランキングの発表とともに作品の魅力をアツく紹介する記事を掲載予定。稀代のフィルムメイカー、クリストファー・ノーランの功績を振り返る。

投票期間

「クリストファー・ノーラン監督作 投票企画」ついて

2024年3月22日(金)~3月27日(水)PM12:00

結果発表予定日

2024年3月29日(金)

投票作品11作

【1】『フォロウィング』(1998)

物語のアイデア探しのために人間観察をしていた作家の男が、思いがけない事件に巻き込まれていくミステリー・スリラー

出演:ジェレミー・セオボルド、アレックス・ハウ

【2】『メメント』(2000)

何者かに妻を惨殺され、自らも記憶障害を患ってしまった主人公・レナードが、犯人への復讐に突き進むミステリー・スリラー

出演:ガイ・ピアース、キャリー=アン・モス、ジョー・パントリアーノ

【3】『インソムニア』(2002)

白夜のアラスカを舞台に、不眠症に陥った刑事と殺人犯の対決を描くサスペンススリラー

出演:アル・パチーノ、ロビン・ウィリアムズ、ヒラリー・スワンク

【4】『バットマン ビギンズ』(2005)

クリスチャン・ベール版バットマンの誕生。『ダークナイト』 トリロジー1作目

出演:クリスチャン・ベール、リーアム・ニーソン、ケイティ・ホームズ、ゲイリー・オールドマン

【5】『プレステージ』(2006)

19世紀末のロンドンを舞台に、天才マジシャン2人の対決を描くサスペンス

出演:ヒュー・ジャックマン、クリスチャン・ベール、マイケル・ケイン、スカーレット・ヨハンソン

【6】『ダークナイト』(2008)

ヒース・レジャー演じる伝説のジョーカーが登場。『ダークナイト』 トリロジーの2作目

出演:クリスチャン・ベール、ヒース・レジャー、アーロン・エッカート、マギー・ジレンホール

【7】『インセプション』(2010)

妻を亡くした産業スパイが夢の中を舞台に繰り広げる、壮大なSFアクション

出演:レオナルド・ディカプリオ、渡辺謙、ジョセフ・ゴードン=レヴィット、マリオン・コティヤール、エリオット・ペイジ、トム・ハーディ、キリアン・マーフィー

【8】『ダークナイト ライジング』(2012)

最強の傭兵ベインが逆襲にやって来る。『ダークナイト』 トリロジーの完結編

出演:クリスチャン・ベール、アン・ハサウェイ、トム・ハーディ、マリオン・コティヤール、ジョセフ・ゴードン=レヴィット、マイケル・ケイン

【9】『インターステラー』(2014)

荒廃しかけた地球の替わりとなる居住惑星を探す任務を任された父親と、残された娘の時を超えた感動のSFヒューマンドラマ

出演:マシュー・マコノヒー、アン・ハサウェイ、マット・デイモン、ジェシカ・チャステイン、マッケンジー・フォイ、マイケル・ケイン、ケイシー・アフレック、

【10】『ダンケルク』(2018)

第二次世界大戦初期、フランスのダンケルク海岸でドイツ軍に包囲され、撤退を余儀なくされた英国兵士たちの窮地を描く戦争映画

出演:フィン・ホワイドヘッド、トム・グリン=カーニー、ジャック・ロウデン、ハリー・スタイルズ、バリー・コーガン、ケネス・ブラナー、トム・ハーディ、キリアン・マーフィー、マーク・ライランス

【11】『TENET テネット』(2020)

世界滅亡の危機を、“時間の逆行”を用いた前代未聞の任務によって食い止めようとするスパイの男の謎だらけなSFアクション

出演:ジョン・デヴィッド・ワシントン、ロバート・パティンソン、エリザベス・デビッキ、ケネス・ブラナー、ヒメーシュ・パテル、アーロン・テイラー=ジョンソン

