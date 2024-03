【その他の画像・動画を元記事で見る】

■TOMORROW X TOGETHERが、誰かを待っている少年の姿をロマンチックに表現

TOMORROW X TOGETHERが、3月22日0時に6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』の「Romantic」バージョンのコンセプトフォトとコンセプトクリップを、オフィシャルサイトとSNSを通じて公開した。

このコンセプトでは、誰かを待っている少年の姿をロマンチックに表現。特に、愛を悟るアイテムとして“バラ”が活用され、ロマンチックなムードを倍増させている。

写真のメンバーたちは、壁に寄りかかって座って膝を抱いたり、ガラスケースの隣で横になって、ガラスケースの中の枯れていくバラをじっと見つめたり、バルコニーに立って遠いところを眺めたりしている。それぞれが違う行動をしているが、いずれも愛を懐かしむ少年の切なさが根底にある。

「Romantic」バージョンのコンセプトクリップでは、5人のメンバーの魅惑的なビジュアルと象徴的なオブジェであるバラ、ファンタジー小説を連想する衣装、ビンテージ感のある色味が調和し、ロマンチックな雰囲気でいっぱいだ。また「And yet、I have a feeling I’ll see you someday. (それでも、君に会える気がする)」というYEONJUNのナレーションが耳元をくすぐる。映像の最後の「I’ll see you there tomorrow」というささやきも深い余韻を残す。

TOMORROW X TOGETHERは4月1日18時、6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』をリリースする。本作は、過去の約束を思い出し、約束した“君”を一緒に探しに行くストーリーを描いたアルバム。「君と共に過ごす明日が希望であり救い」だというTOMORROW X TOGETHERならではの救いのストーリーを届ける予定だ。

リリース情報

2024.04.02 ON SALE ※日本お届け日

MINI ALBUM『minisode 3: TOMORROW』

MINI ALBUM『minisode 3: TOMORROW[Light Ver.]』

※韓国発売日:4月1日

