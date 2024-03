休日課長さんの推し！ 1976年創業の名店の「たらこスパゲティ」

食通が「これぞ!」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。今回は休日課長さんがおすすめする、目黒にある「スパゲティ ダン」。たらこスパゲティと言ったらここ!という人も多い人気店だ。

今回は休日課長さんがおすすめする、目黒にある「スパゲティ ダン」。たらこスパゲティと言ったらここ!という人も多い人気店だ。

教えてくれる人

休日課長

ベーシスト。1987年2月20日生まれ、埼玉県出身。2011年に東京農工大学大学院を卒業後、2014年までは一般企業に勤めながらバンド活動を展開。現在は「ゲスの極み乙女」「DADARAY」「ichikoro」「礼賛」4つのバンドを中心に活動している。“食”関係の活動も行っており、2020年に著書「ホメられるとまた作りたくなる!妄想ごはん」(マガジンハウス)を出版、2021年に同書が原案本としてドラマ化された。

唯一無二のこの塩梅! やさしく、クセになるたらこスパ

休日課長さんの“推し麺”、第2弾!「そば」の次は「スパゲティ」。

中でもこちらの「たらこスパゲティ」は、休日課長さんの好みのど真ん中だとか。

老若男女、多くの人から愛されている「スパゲティ ダン」。休日課長さんのイチオシは?

休日課長さん

初めて食べたときはフォークが止まりませんでした。濃くもなく薄くもなく、なんとも絶妙な味付けで、食べ飽きる予感が一切しない。好みど真ん中の素晴らしいたらこスパゲティに出会えた!とうれしかったです。

目黒で48年! 喫茶店のような佇まいが愛らしい

隣駅の恵比寿よりも落ち着きがあり、ご近所の白金よりも親しみやすい空気感が漂う目黒。そんな街で48年間地元の人たちに愛されているのが、1976(昭和51)年創業の「スパゲティ ダン」だ。

東口の路地裏にある店は、緑の軒先テントと赤い看板で昔ながらの喫茶店の雰囲気が漂う

界隈には芸能プロダクションや人気お笑い芸人の事務所などもあり、有名人たちにもファンが多い「ダン」だが、休日課長さんもその味のとりこになった一人である。

店頭には、野球が大好きな店主の数々のコレクションが飾られている

店内も創業時から変わらないクラシカルな雰囲気。例大祭の神輿の写真なども飾られていて、店の地元愛が伝わってくる

休日課長さん

仕事で目黒に行った時に「食べログ」で検索していたら、店名と写真に惹かれて。それが初めて行ったきっかけです!

たらこスパはなんと43種類! おすすめは「全部 ︎」

「ダン」といえばたらこスパゲティが店の代名詞。たらことウニ、イカ、キムチ、納豆、梅など、その数なんと43種類もメニューがあり、もはや「たらこスパゲティ専門店」と言っても過言ではないほどの充実ぶりだ(ちなみに、たらこ以外のスパゲティは「ポパイ」や「オリーブ」など6種類)。

メニューの9割は「たらこ」!

さらには基本メニューにトッピングも可能なため、アレンジは無限大。豊富なバリエーションにワクワクしながら、どれを食べようかと迷う時間も「ダン」を訪れる楽しみの一つになっている。

休日課長さん

こちらのお店の特徴の一つが豊富なメニューとトッピングバリエーション。もちろん組み合わせで印象は変わりますが、まあとにかく好きなものをなんでもトッピングしたりしながら、自分好みの組み合わせを探していくのが楽しいです。

「ダン」のスパゲティを作り続ける、2代目店主がパワフル!

キッチンに立つのは、父親の後を継いで店の看板を守る2代目店主の島崎 弘さん。日中は「ダン」の仕込みと営業を回しながら、ランチとディナーの休憩時間を使って自営の工場の仕事をこなすパワフルっぷりに驚かされる。

もとは左官職人だったという初代が調理師免許を取得して、スパゲティ専門店をオープン。「壁の穴」で初代がたらこスパゲティに出会い、「混ぜるだけで手早く作れる!」と忙しいランチタイムの救世主としてメニューに加えたことが、今に至るきっかけだと話す。

いつも元気で朗らかな目黒の名物店主、2代目の島崎 弘さん。定休日は毎週のように野球観戦に出かけているそう

休日課長さんのイチオシはこうして作られる!

ソースと双璧をなす「ダン」の味の要が、もちもち食感の太麺だ。創業時から変わらず使い続けているのが、イタリアの伝統製法を守りながら作られている「ニューオークボ」のプロ仕様のスパゲティ。たらこソースの濃厚な味わいに負けない、2.1mmの極太麺を使うのが店のこだわりだ。

レトロなパッケージデザインの太さ2.1mmは、市販されていない業務用限定品

休日課長さん

「ダン」さんの麺は太くてプリッとした印象。トッピングを色々しても負けない存在感があります。

茹で時間は12分。麺そのものの風味を生かすため、塩は入れずに茹で上げるのがこだわり。太い箸を用い、ダイナミックにかき混ぜる。この作業もポイントだとか

竹ざるでスパゲティを湯ぎりするのも、昔から変わらぬスタイル

スパゲティが茹で上がったら、あらかじめ器に用意しておいたたらこソースを手早く混ぜ合わせる。麺にソースがしっかりと絡むように、丁寧かつスピーディーに行う手さばきは熟練のなせる業だ。

準備しておいたベースのソースにスパゲティをのせ、絡めていく

ソースが底に残らないよう、スパゲティにしっかりと混ぜ合わせるのがおいしさの秘訣

濃厚だけど優しく、どこか懐かしいたらこソースは、粒状のチューブは一切使わず、手で皮を剥いだ新鮮なたらこを使用している。毎日1.3kgもの量を手で仕込む手間暇かけたたらこペーストに、バターとマーガリンを加えてソースを仕上げる。そうして、一度食べると忘れられないダン特有の「たらこスパ」の味が完成する。

キムチはソースと混ぜ合わせ、大根おろしは麺の上にトッピング

「たらこ+いくら」は絶大な人気を誇るメニュー

休日課長さんの定番メニュー&食べ方のススメ

たらこウニイクラ大根おろし + キムチトッピング 1,700円

膨大なメニューの中から、休日課長さんが選んだのは2つ。

まずは「たらこウニイクラ大根おろし キムチトッピング」。ウニとイクラの濃厚な味わいに、キムチのピリ辛が重なるパンチある味わいだが、大根おろしが意外にもあっさりまとめてくれる絶妙なバランス感が美味。

たらこウニイカ大根おろし + キムチトッピング 1,450円

そして「たらこウニイカ大根おろし キムチトッピング」は、鉄板人気の「たらこイカ」をさらに贅沢にしたわがままメニュー。太麺のもちもち感とイカの食感の相性のよさを感じられる逸品だ。どちらも大根おろしがそれぞれの具材とソースに調和して、名バイプレーヤー的な存在感を発揮する。

休日課長さん

ここはもうメニューを見て、トッピングで悩むことから楽しんでください。私個人的には「たらこウニイクラ大根おろし+キムチ」か「たらこウニイカ大根おろし+キムチ」が好きです。

「最初から全部混ぜず、徐々に崩しながら食べるのが好き」と、休日課長さん

「少し食べ進めたら味変して新たなおいしさを堪能するのもおすすめです」

卓上には味変におすすめの調味料がずらり。白い蓋の容器は「ゆかり」。「和風のスパゲティだから(合う)」(島崎さん)と初代の頃から置かれていたそう

休日課長さん

大根おろしやイクラは徐々に崩していって味わいに変化をつけながら食べるのがおすすめ。そして「ダン」さんならではの卓上調味料、ゆかりもお忘れなく。

最後は具材全てを混ぜ合わせて“一体感”を味わうべし

休日課長さん

ゆかりは味強めなので、優しく散らす感じが私は好きです。ベースがうますぎて食べているうちにゆかりの存在を忘れてしまいがちなのですが……これがまた味が締まりつつ別のおいしさになるので、後半あたりで試していただきたいです。すべておいしくいただいて余韻も楽しんだら、最後に口をつけずにとっておいた水をぐびっと飲んでフィニッシュです。

常連それぞれにお気に入りの組み合わせがあるが、店主に人気の品をたずねると「たらこイカ」「たらこイカ大根おろし」「たらこウニイカ」がトップ3とのこと。迷ったらこの中のどれかを食べてみるのもおすすめだ。

選ぶのが楽しく、食べるとほっとするおいしさの「ダン」のたらこスパゲティ。

その日の気分にぴったりな、自分好みの“たらこスパ”に出会いに、目黒へ足を延ばしてみてはいかがだろう。

<店舗情報>◆スパゲティ ダン住所 : 東京都品川区上大崎2-15-5 長者丸ビル 1FTEL : 03-3446-7893

※価格はすべて税込。

撮影:長尾真志

取材、文:坂井あやの、食べログマガジン編集部

