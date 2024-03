ファミリーマートが展開している、コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズ。

そんなフラッペシリーズから、桃果汁量が歴代No.1の「ピーチフラッペ」が、2024年3月26日(火)より登場!

紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の、本格的なミルクティーフレーバーを味わえる「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」もあわせて紹介していきます☆

ファミリーマート「ピーチフラッペ」

発売日:2024年3月26日(火)

取扱店舗:全国のファミリーマート約16,300 店

ファミリーマートのコーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズから、桃果汁のジューシー感とゼリーの食感が楽しめる「ピーチフラッペ」が登場!

2023年フラッペ売上No.1「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」も好評販売中です。

ピーチフラッペ

価格:298円(税込)

ゴールデンウィークも控える行楽シーズンに、人気のフラッペから「ピーチフラッペ」が定番メニューとして仲間入り!

ピーチを丸かじりしたようなジューシー感とゼリーの食感が楽しめる「ピーチフラッペ」

桃ならではのジューシーな味わいを楽しめるピューレと、ぷるぷるとした食感のゼリーを入れたピーチ味のフラッペです。

濃厚な桃の果汁と甘すぎないスッキリとした後味を楽しめます。

桃の果汁量は32%とファミマフラッペ歴代No.1で、濃厚な桃の味わいを楽しめます。

アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ

価格:350円(税込)

発売日:販売中

販売地域:全国

紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修の、本格的なミルクティーフレーバーに仕上げた「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」

2023年5月から定番商品として登場し、間もなく1周年を迎えます。

2023年12月には700万杯を突破し、2023年のフラッペ売り上げ数No.1となった人気フラッペが、2024年も定番商品として引き続き販売中です。

細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶味のクッキーを入れ、サクサクとした食感も楽しめます。

50円引きレシートクーポンがもらえるキャンペーン

クーポン発券期間:2024年4月2日(火)〜2024年4月15日(月) ※2週間

クーポン利用期間:2024年4月2日(火)〜2024年4月22日(月) ※3週間

「ピーチフラッペ」か「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」を購入すると、次回「ピーチフラッペ」もしくは「アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」に使える50円引きクーポンがレシートで発券される、レシートクーポン企画が実施されます☆

フレッシュでジューシーな「ピーチフラッペ」と、紅茶の香り高い「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」

ファミリーマートの「ピーチフラッペ」は、2024年3月26日(火)より販売開始です☆

フレーバー総選挙上位のフレーバーがマカロンに!ファミリーマート×サーティワン「ラブポーションサーティワン風/キャラメルリボン風 マカロン」 フレーバー総選挙上位のフレーバーがマカロンに!ファミリーマート×サーティワン「ラブポーションサーティワン風/キャラメルリボン風 マカロン」 続きを見る

タイムチャレンジクリアでズピカやヒスイニューラが登場!ファミリーマート「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」キャンペーン タイムチャレンジクリアでズピカやヒスイニューラが登場!ファミリーマート「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」キャンペーン 続きを見る

※画像はイメージです

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8%で表示

※店舗によって取り扱いのない場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ジューシーな桃果汁とピーチ風味ゼリー入り!ファミリーマート「ピーチフラッペ」 appeared first on Dtimes.