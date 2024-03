ディズニーストアから、暖かい春の陽気にぴったりなパステルカラーの「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみが登場!

「ミッキーマウス」をはじめ、ディズニーキャラクターたちが、うさぎやひよこをモチーフにした帽子をかぶったりと春らしさ満点のデザインになっています。

また、ディズニー映画『バンビ』の「とんすけ」と「ミス・バニー」のコレクションも同日より販売されます☆

ディズニーストア「うるぽちゃちゃん」スプリングシリーズ

発売日:

・2024年3月26日(火):ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

・2024年3月29日(金):ディズニーストア店舗

価格:各1,400円(税込)

うるんだ瞳とぽっちゃりとしたふわふわなボディがかわいいディズニーストアの大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」

そんな「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみから、春らしいパステルカラーのコスチュームを身にまとったぬいぐるみが新登場!

「ミッキーマウス」をはじめ、ディズニーキャラクターたちがうさぎやひよこをモチーフにした帽子をかぶったり、花飾りや蝶々をのせていたり、春らしさ満点のデザインです。

自宅やオフィスなどの好きな場所に飾って、一緒に春気分を味わえます。

ミッキー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

ディズニーストアの人気のぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」にスプリングシリーズが登場。

かわいいうさぎの帽子がお似合いの「ミッキーマウス」

パステルカラー×ふわふわ素材のコスチュームが春らしさ満点です☆

ミニー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

ぱっちりまつ毛やうるんだ瞳がかわいい「ミニーマウス」のうるぽちゃちゃんぬいぐるみ。

ポイントは、うさぎモチーフの帽子とスカート。

スカートにはうさぎのシルエットがぐるりと一周描かれています。

ドナルド ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

春らしいパステルカラーで仕上げられた「ドナルドダック」のうるぽちゃちゃんぬいぐるみ。

うさぎのお顔がデザインされた帽子が、一段と春らしさを感じさせるデザインになっています。

デイジー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

パステルカラー×ふわふわ素材で仕上げられた、春らしさ満点の「デイジーダック」

別売りのうるぽちゃちゃん「ドナルドダック」や「ミニーマウス」と並べて飾ってもかわいい!

チップ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

「うるぽちゃちゃん」のスプリングシリーズに「チップ」のぬいぐるみが登場。

ひよこモチーフの帽子をかぶっているのが特徴です。

デール ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

「チップ」と同じ、ひよこモチーフの帽子をかぶった「デール」のうるぽちゃちゃんぬいぐるみ。

黄色のパンツをはいている姿に癒されます!

思わず触りたくなるふわふわ素材も魅力のぬいぐるみです。

とんすけ ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

お花でおめかしした、ウサギの「とんすけ」が登場。

パステルカラーのお花飾りが春らしさ満点。

「うるぽちゃちゃん」のかわいさが一段とアップします。

ミス・バニー ぬいぐるみ うるぽちゃちゃん スプリングシリーズ

パステルカラーの蝶やお花飾りを身につけた「ミス・バニー」のうるぽちゃちゃん。

お花でおめかしした、春にぴったりの装いで登場。

うるんだ瞳や、ふわふわの毛、ピンクに染まったほっぺが愛らしさ満点のぬいぐるみです☆

ディズニーストア『バンビ』とんすけ&ミス・バニー コレクション

発売日:

・2024年3月26日(火):ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア 東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア ディズニーストア. jp

・2024年3月29日(金):ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、ディズニー映画『バンビ』に登場する「とんすけ」と「ミス・バニー」をモチーフにしたやわらかな色味のグッズが登場。

ラインナップは、両手をちょこんと前に揃えた姿がかわいいぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、お家でのリラックスタイムにおすすめのルームシューズを展開。

ルームシューズは、片足ずつ「とんすけ」と「ミス・バニー」がデザインされ、アシンメトリーな点がポイントです。

さらに、おでかけ時に便利なエコバッグやミニタオル、ふわふわの巾着も揃います☆

とんすけ ぬいぐるみ PASTEL BUNNIES

価格:4,400円(税込)

「とんすけ」のモフモフかわいいぬいぐるみ。

顔の前で両手をちょこんとそろえたポーズとチャーミングな表情がとってもかわいい!

ふわふわの手触り、本物のウサギのような程よい重さにこだわったぬいぐるみが心をほんわか癒してくれます。

ミス・バニー ぬいぐるみ PASTEL BUNNIES

価格:4,400円(税込)

「ミス・バニー」のモフモフかわいいぬいぐるみ。

チャームポイントの首元の毛やふわふわまん丸の尻尾も再現されています。

優しい色合いで、春のインテリアにぴったりです☆

とんすけ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン PASTEL BUNNIES

価格:2,200円(税込)

もふもふな手触りで仕上げた「とんすけ」のぬいぐるみキーホルダー。

両手をちょこんとそろえたポーズで、かわいらしい笑顔を浮かべています。

優しい色合いの「とんすけ」と一緒に春のお出かけを楽しめるぬいぐるみキーホルダーです。

ミス・バニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン PASTEL BUNNIES

価格:2,200円(税込)

「ミス・バニー」のモフモフかわいいぬいぐるみキーホルダー。

ぴょんと立ったお耳も注目ポイント。

同シリーズの「とんすけ」ぬいぐるみキーホルダーも用意されているので、友達とお揃いでつけるのもおすすめです!

とんすけ 巾着 PASTEL BUNNIES

価格:5,700円(税込)

『バンビ』のかわいいキャラクター「とんすけ」をモチーフにした巾着が登場。

キャラクターの魅力を存分に満喫できる、ふんわりデザイン。

ぬいぐるみのようなふっくら丸みのあるフォルムに癒されます☆

ミス・バニー&とんすけ ルームシューズ

価格:3,600円(税込)

「ミス・バニー」と「とんすけ」をモチーフにした、アシンメトリーデザインのルームシューズです。

2匹のウサギキャラクターをルームシューズで再現。

つま先方向はキャラクターフェイス、かかとの方には丸いしっぽが付いています!

どちらのキャラクターも前後ろ足がデザインされているので、ルームシューズを履いて歩くと、まるでキャラクターが跳ねているようにみえます。

ミス・バニー&とんすけ ショッピングバッグ・エコバッグ

価格:1,100円(税込)

「ミス・バニー」と「とんすけ」がモチーフのエコバッグ。

2匹のウサギキャラクターを両面にデザイン。

春らしいくすみパステルカラーとかわいいキャラクターの組み合わせが癒し度満点です。

バッグ内側にはポケットがひとつあり使い勝手も抜群。

使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。

ミス・バニー&とんすけ ミニタオル

価格:1,700円(税込)

『バンビ』に登場する「ミス・バニー」と「とんすけ」をかわいく描いたミニタオル。

2匹のウサギキャラクターの背景は、春らしいピンク色のお花柄。

丁寧に織られたシェニール織りはしっかりとした厚みがあるうえ、肌触りが良く、手に触れるたびにリッチな気分にさせてくれます。

うさぎやひよこをモチーフにした「うるぽちゃちゃん」と、くすみカラーがかわいい「とんすけ」と「ミス・バニー」のコレクション。

2024年3月26日(火)より順次販売される、ディズニーストア「うるぽちゃちゃん」スプリングシリーズと『バンビ』とんすけ&ミス・バニー コレクションの紹介でした☆

© Disney

※品切れの際は了承ください

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

