¸µ·Ù»ëÀµ¤ÎÂà¿¦¶âº¹¤·»ß¤á¡¡µ¯ÁÊ¸å¡¢Î±ÃÖ»ÜÀß¤Ç»àË´
¡¡ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»Í¹ñ´É¶è·Ù»¡¶É¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿´äËÜ¹¬°ì¸µ·Ù»ëÀµ¡áÅö»þ¡Ê58¡Ë¡á¤¬¸ûÎ±Àè¤ÎÎ±ÃÖ»ÜÀß¤Ç»àË´¤·¡¢¼«»¦¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¸µ·Ù»ëÀµ¤ÎÂà¿¦¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°äÂ²¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤òº¹¤·»ß¤á¤ë½èÊ¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ²È¸øÌ³°÷Âà¿¦¼êÅöË¡¤Ï¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤Èµ¿¤¦¤ËÂ¤ê¤ëÁêÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤òº¹¤·»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ·Ù»ëÀµ¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë²¬»³¸©·Ù¤«¤é½Ð¸þ¤·¡¢Æ±´É¶è·Ù»¡³Ø¹»¤Î»ØÆ³ÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸©·Ù¤Ç¤Îºß¿¦Ãæ¤ò´Þ¤àÂà¿¦¶â¤ò»Ùµë¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¡¢Àµ¼°¤Ê¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£