韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが22日、6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』(4月1日発売 日本発売4月2日)の「Romantic」バージョンのコンセプトフォト、コンセプトクリップを公開した。「Romantic」コンセプトでは、誰かを待っている少年の姿をロマンチックに表現。愛を悟るアイテムとして「バラ」を使い、5人の魅惑的なビジュアル、ファンタジー小説を連想させる衣装、ビンテージ感のある色味も相まってロマンチックなムードを増幅させ、名画級のビジュアルとなっている。

メンバーは壁に寄りかかって座って膝を抱えたり、ガラスケースの中の枯れていくバラをじっと見つめたり、バルコニーで遠くを眺めたり…。それぞれが異なる行動をとっているものの、いずれも愛を懐かしむ少年の切なさが根底にある。コンセプトクリップの「And yet、I have a feeling I'll see you someday.(それでも、君に会える気がする)」というYEONJUN(ヨンジュン)のナレーションも耳をくすぐり、映像の最後の「I'll see you there tomorrow」のささやきも深い余韻を残す。