MONSTA XのI․M、3rd EP「Off The Beat」コンセプトフォトを公開

MONSTA XのI.Mのニューアルバムのコンセプトがベールを脱いだ。I.Mは20日と22日、公式SNSチャンネルを通じて新しいミニアルバム「Off The Beat」のコンセプトフォトを公開した。公開された画像の中でモノクロで重みのある雰囲気を演出した彼は、完璧なスーツ姿でクラシックな感性を届けると共に、唇のピアスや眼鏡、レザーグローブなど様々なアイテムを合わせ、ギークシックスタイルを披露した。

また、別のコンセプトフォトではワイドなセットアップでトレンディな姿を見せたことはもちろん、高い鼻が際立つ横顔で彫刻のようなビジュアルを披露し、「Off The Beat」のコンセプトへの関心を高めた。I.Mの「Off The Beat」は前作「OVERDRIVE」以後、約10ヶ月ぶりに披露するミニアルバムだ。今回のニューアルバムもI.Mが全曲のクレジットに名を載せ、彼だけの濃い音楽まで予告し、関心を高めた。これまで「オールラウンダーミュージシャン」らしい活躍で優れた音楽性を見せつけた彼がイメージチェンジを果たすだけに、より一層グレードアップした実力に出会える「Off The Beat」への期待が高まっている。I.Mの「Off The Beat」は4月3日の午後6時、各音楽配信サイトで公開される。