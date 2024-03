デビューシングル「ドライバーズ・ライセンス」が大ヒットし、俳優だけでなく歌手としても成功を収めるオリヴィア・ロドリゴ(21歳)。先日、人工妊娠中絶が禁止されているアメリカ・ミズーリ州で行われたライブ会場で、緊急避妊薬(モーニングアフターピル)とコンドームが配布され、注目を集めた。

2024年2月に、ワールドツアー「GUTS」をスタートさせたオリヴィア・ロドリゴ。<TODAY>によると、同ツアーは「全国中絶基金ネットワーク」とパートナー関係を結んでいるという。

3月13日(現地時間)にミズーリ州セントルイスで開催されたライブでは、同州の若者の妊娠や中絶をサポートするホットライン「Right by You」を招待。

中絶を禁止しているミズーリ州※でのライブで、緊急避妊薬「Julie」2箱と中絶へのアクセス情報源やミズーリ州中絶基金につながるQRコードが記載されたカードが配布されていたと<Variety>が報じている。

※アメリカでは24年1月時点で、50週のうち、14の州では全面的に中絶が禁止されている。そのうち5州では、性的暴行や近親相姦による妊娠の場合は中絶を例外としているが、ミズーリ州ではこの例外が適用されない。妊娠している人の生命を脅かす緊急事態の場合のみ許可されている

緊急避妊薬とは、妊娠をしたかもしれない性行為があった72時間以内に服用することで、8割ほどの妊娠阻止率をもつ飲み薬のこと。

英語ではプランBとよばれており、毎日決まった時間に飲んで避妊や生理痛緩和などの効果を示す経口避妊薬(低用量ピル)や妊娠の進行を止める経口中絶薬とは異なるもの。処方箋なしに、アメリカでは薬局などで取り扱いがされている。

It’s brutal out here in Missouri, but we are here for abortion access and hand out Plan B with @TextRightByYou https://t.co/Rd7fc0b1xG