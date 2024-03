『Altera Vita』は、トニー・コフィ(Sax)とアリーナ・ジュジンスカ(Harp)がデュオとして手がけた、初共演アルバムだ。本作は、サックスとハープが完璧な調和で奏でられ、ふたりは本作に収録されている打楽器の大部分も提供している。トニー・コフィはUKを代表するジャズ・サックス奏者として広く知られており、伝説的なUKのファンク・グループ、サイマンデのライブにも定期的に参加している。一方のアリーナは“ニュー・サウンド・オブ・ヨーロッパ”と称され、このデュオのレコーディングに対する革新的かつ新鮮なアプローチは本作でも明らかだろう。このアルバムのインスピレーション源でもある同名曲「Altera Vita」(2023年)は、イギリスの有数のジャズ誌『ダウンビート』による2023年の年間最優秀ジャズ・アルバムに選ばれ、シングルがこの賞を受賞するのは珍しいという。

『Altera Vita』



2024年4月5日BBE Music BBE779ALP■TracklistSIDE A1. Tabula Rasa - Blank Slate2. Tu Vides - You See3. Tange - TouchSIDE B1. Audite Me - Hear Me2. Anima - Breathe3. Altera Vita - Another Life