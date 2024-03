【本日発売！】PS5用「Rise of the Ronin」本日発売！ 本作の魅力を紹介する各種映像も公開!!

PS5ソフト「Rise of the Ronin」について、本日2024年3月22日(金)にダウンロード版の販売および全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトにてパッケージ版の販売が開始された。

PlayStation 5用「Rise of the Ronin」は、「仁王」や「NINJA GAIDEN」の開発チーム「Team NINJA」が手掛けるオープンワールドアクションRPGだ。近接武器や銃火器など、さまざまなプレイスタイルでシンプルかつ奥深い戦闘を楽しみながら、 日本の幕末を舞台にした物語を体験できる。





本日2024年3月22日(金)よりPlayStationStore(PS Store)にてダウンロード版の販売および全国のPlayStation取扱店、各種ECサイトにてパッケージ版の販売が開始された。



本作の魅力を紹介するさまざまな映像が公開されているので、ぜひ確認してほしい。

【「Rise of the Ronin」ダウンロード版商品ページ】

「Rise of the Ronin」

「Rise of the Ronin」デジタルデラックス版

「Rise of the Ronin Z version」

「Rise of the Ronin Z version」デジタルデラックス版

【「Rise of the Ronin」 日本版特別トレーラー】

激動の幕末を舞台としたストーリーや登場キャラクターとの因縁、シンプルながら奥深い戦闘、広大なオープンワールド探索など、本作の魅力をまとめた日本版特別トレーラー。

【「Rise of the Ronin」ローンチトレーラー】

主人公とともに「隠し刀」として育てられた、相棒とも言える「片割れ」との対峙する状況を実写を中心に描くローンチトレーラー。

■「Rise of the Ronin」公式サイト紹介キャラクター、出演声優 ※敬称略

坂本龍馬:武内 駿輔

桂小五郎:子安 武人

久坂玄瑞:福山 潤

井伊直弼:菅生 隆之

村山たか:園崎 未恵

勝海舟:山路 和弘

マシュー・ペリー:木下 浩之

ラザフォード・オールコック:青山 穣

ジュール・ブリュネ:大塚 芳忠

【タイトル情報】

■「Rise of the Ronin」

発売日:2024年3月22日(金)

価格:8,980円(税込)

ジャンル:オープンワールドアクションRPG

CERO:D

対応機種:PS5





・「Rise of the Ronin」公式サイト:https://www.playstation.com/ja-jp/games/rise-of-the-ronin/

© 2024 コーエーテクモゲームス. Rise of the Ronin is a trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.

