製造派遣事業の後継者不足の問題解決に寄与！三陽工業 2024年3月に高橋工業株式会社の株式を取得

三陽工業株式会社は2024年3月1日付で、高橋工業株式会社の全株式を取得する契約を締結したことを発表しました。

三陽工業 2024年3月に高橋工業株式会社の株式を取得

高橋工業 企業概要

【所在地】 大阪府枚方市津田山手1丁目45番1号

【代表者】 代表取締役 三橋 史朗

【事業内容】フォークリフト製造請負

【資本金】 10,000千円

【設立】 昭和60年10月2日

【従業員数】34名

子会社化に伴う新体制

代表取締役 :角一 高宏(三陽工業取締役GT製造部長 兼 サンテック代表取締役)

取締役 :三橋 直史

新本社所在地:京都府長岡京市開田2丁目1-8

三陽工業は2018年より、全国の後継者難で悩む中小製造業の町工場や派遣会社のM&Aを積極的に進めており、これまで兵庫のレーザー加工会社や長野の塗装会社など、5年間で6件のM&Aを実施してきました。

そんな中、採用難に直面している高橋工業と出会いました。

三陽工業ならば「事業承継者不足・技能承継者不足」を解決できる。

さらに、京都・滋賀にものづくりの拠点を補完できるというメリットがあり今回の契約に至りました。

これによりM&A実績は6年で7社となっています。

今後の展望

三陽工業のM&Aの目的は、後継者不足の解消と製造派遣事業で働く社員の活躍の場の増加です。

今回のM&Aもそれに完全に当てはまり、これにより後継者問題は解決し、製造現場においてもさらなる活性化が見込まれます。

派遣というスキームを用いてのものづくりと、ものづくりの会社による製造派遣事業、この相乗効果により日本の製造現場を元気にしていきます。

