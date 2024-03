ポケモン関連商品を扱うオフィシャルショップ「ポケモンセンター」では、2024年4月6日(土)〜5月19日(日)の期間、「みーつけた! クワッス大そうさくキャンペーン」を開催!

ポケモンセンター「みーつけた!クワッス大そうさくキャンペーン」

開催期間:2024年4月6日(土)〜5月19日(日)

仲良く暮らしていた4匹のクワッスたち。

ある日のお散歩中、そのうちの1匹がはぐれて、まいごになってしまったみたい。

今回のキャンペーンでは、「まいごのクワッス」を捜索するイベントやプレゼントキャンペーンなどを実施。

そのほか、「まいごのクワッス」の様子を描いたグッズの販売や、クワッスとのグリーティングも行われます☆

ストーリー

「まいごのクワッス」グッズ

販売店舗:

・ポケモンセンター

・ポケモンセンター出張所 in 徳島駅クレメントプラザ

・ポケモンセンターオンライン

・ポケモンストア

商品ラインナップ・価格:

お風呂に浮かぶクワッスフィギュア4体セット まいごのクワッス:2,750円(税込)小物トレー まいごのクワッス クワッス&ハスボー/クワッス&パルデアウパー:5,500円(税込)もっちりぬいぐるみ まいごのクワッス つやつや/ぼさぼさ:2,750円(税込)スーパーマシュマロ ゲストタオル まいごのクワッス:1,320円(税込)スーパーマシュマロ フェイスタオル まいごのクワッス:2,640円(税込)スーパーマシュマロ ミニバスタオル まいごのクワッス:4,620円(税込)クリアポーチ&トラベルボトルセット まいごのクワッス:1,980円(税込)シャンプーボトル まいごのクワッス つやつや/ぼさぼさ:1,540円(税込)ハンドソープボトル まいごのクワッス:1,210円(税込)バスマット まいごのクワッス:3,300円(税込)リバーシブルハット まいごのクワッス:3,520円(税込)折りたたみミラー まいごのクワッス:2,200円(税込)折りたたみヘアコーム まいごのクワッス:660円(税込)ヘアバンド まいごのクワッス ぼさぼさ:1,650円(税込)シュシュ まいごのクワッス ネイビー/ライトブルー:880円(税込)横型ノート まいごのクワッス:715円(税込)ブック型ふせん まいごのクワッス:880円(税込)A5ダブルポケットクリアファイル まいごのクワッス:407円(税込)PETシール まいごのクワッス:550円(税込)透明マスキングテープ まいごのクワッス:605円(税込)コードクリップ4個セット まいごのクワッス:1,320円(税込)マグカップ まいごのクワッス:1,760円(税込)4連メタルチャーム まいごのクワッス:1,540円(税込)スタンド付きアクリルチャームコレクション まいごのクワッス:880円(税込) ※全7種。絵柄は選べませんチョコ入りマシュマロ まいごのクワッス:1,296円(税込)

まいごになってしまったクワッスの様子が描かれた「まいごのクワッス」のグッズが、ポケモンセンターに登場します。

クワッスのきれい好きな性質を生かした、コームやタオルなどの日常雑貨をはじめ、ぬいぐるみなどがラインナップされています。

※ポケモンセンターオンラインでは、4月4日(木)10時より販売を開始

※生産地の状況により、やむを得ず発売を延期または中止する場合があります

※ポケモンセンタートウキョーベイでは、プレオープンの4月11日(木)以降、販売されます

(プレオープン日は、事前抽選で当選された方のみ入場可能です)

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合があります

※店舗によって、取り扱い商品や商品在庫数量が異なります

※数量には限りがあるので、万一品切れの際は、容赦ください

※できるだけ多くの方が購入できるよう、購入数が制限される場合があります

ポケモンセンター「まいごのクワッス」を大そうさく!

全国のポケモンセンターと、ポケモンセンター出張所 in 徳島駅クレメントプラザで『「まいごのクワッス」を大そうさく!』を実施。

期間中、店内にたくさんのクワッスが出現します!

どこかに「まいごのクワッス」が紛れているかも?

まずは好きなクワッスを1匹見つけて、スタッフに「クワッスみーつけた!」と報告しましょう。

報告してくれた方には、情報提供のお礼として、オリジナルステッカーが1枚プレゼントされます。

さらに、店内にいるたくさんのクワッスの中から、ポケモンセンターのスタッフが探している「まいごのクワッス」を見つけた方には、特別なオリジナルステッカーが1枚もらえます☆

※ステッカーのプレゼントは、1人1日各1枚を上限とします

※クワッスを見つけた報告と、ARコンテンツの完了画面の提示でもらえるステッカーのデザインは、異なります

※プレゼントは、予告なしに変更・終了する場合があります

※プレゼントは非売品です

※プレゼントは、数に限りがあります。期間中であっても、なくなり次第、終了となります

そうさくのヒント

「まいごのクワッス」を見つけるには、「店内そうさく用のとくべつなカメラ」を使用してみましょう。

店頭で怪しい場所を見つけたら、手持ちのスマートフォンで特別なカメラを起動して、かざしてみてください。

※「店内そうさく用のとくべつなカメラ」は、キャンペーン特設サイトから起動することができるARコンテンツです

※スマートフォンのブラウザでARカメラが起動します

※使用上の注意事項をよく読んだうえ、利用ください

クワッスのグリーティングを開催!

キャンペーン期間中、全国のポケモンセンターと、ポケモンセンター出張所 in 徳島駅クレメントプラザで、クワッスのグリーティングを開催。

登場するクワッスも、はぐれてしまった「まいごのクワッス」を探しているみたい。

仲間のことを心配しているクワッスを、みんなの力で元気づけるグリーティングイベントです。

※1回の登場時間は、15分程度を予定しています

※一部店舗で営業時間の変更や入場制限を行う場合があります

※開催日程や参加方法は店舗ごとに異なります。店舗により、参加整理券での案内をする場合があります

※参加可能人数には限りがあります。定員を超過した場合には、受け付けを終了する可能性があります

お買い物をするとクワッスのポケットティッシュがもらえる

配布店舗:

・全国のポケモンセンター

・全国のポケモンストア

・ポケモンセンターオンライン

・ポケモンセンター出張所 in 徳島駅クレメントプラザ

期間中、全国のポケモンセンター・ポケモンストア、ポケモンセンターオンライン、ポケモンセンター出張所 in 徳島駅クレメントプラザでお買い物をすると、クワッスのポケットティッシュがもらえます。

ポケットティッシュに描かれたクワッスを、「ポケットティッシュ用のとくべつなカメラ」を使って見てみると・・・!?

クワッスは、トレーナーの後ろをついて回るきまじめな性格のポケモンなので、お買い物に訪れたみなさんのことが気に入って、ついてきてしまうことがあるようです。

手持ちのスマートフォンで特別なカメラを起動して、かざしてみてください。

※ポケモンセンターオンラインでは、4月5日(金)の出荷分よりプレゼントします

※ポケモンセンタートウキョーベイでは、4月19日(金)よりプレゼントします

※ポケモンセンター出張所 in 徳島駅クレメントプラザの開催は、5月6日(月・祝)までとなります

※ポケットティッシュは、1会計につき1点プレゼントします

※プレゼントは、予告なしに変更・終了する場合があります

※一部、プレゼント対象外の商品があります。(予約・受注・抽選商品など)

※プレゼントは非売品です

※プレゼントは、数に限りがあります。期間中であっても、なくなり次第終了となります

まいごになってしまったクワッスを描いたグッズが販売されるほか、クワッスを探すイベントなどお楽しみが盛りだくさん!

2024年4月6日(土)から開催される、ポケモンセンター「みーつけた! クワッス大そうさくキャンペーン」の紹介でした☆

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※ポケモンセンタートウキョーベイでは、4月19日(金)よりキャンペーンを開始します

※キャンペーン内容は、店舗により異なる場合があります

※一部店舗で、営業時間の変更や入場制限を行っている場合があります

※キャンペーンは、予告なく延期・変更・中止になる場合があります

