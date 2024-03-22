·à¾ìÈÇ¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸½ÌòV¥ê¡¼¥¬¡¼£·¿Í¤¬¸ì¤ë¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âºîÉÊ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸ø³«¤«¤é£±¥«·î¤ò²á¤®¤Æ¤Ê¤ª¡¢Àª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ä´üÂÔ¤Î¼ã¼êÁª¼ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ê¤É¹¥ê¡¼¥¬¡¼£·¿Í¤ËºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡¡¡Ê£ã¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò
¢£ÌøÅÄ¾ÍÎ¡Ê¤ä¤Ê¤®¤À¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¡¿Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡¡31ºÐ
ÆüËÜÂåÉ½¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë
¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡186cm¡¦80kg
¡¡ËÍ¤ÏÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤â¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ð¤Îµ»ö¤Ç¡Ë¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ð²Ùºê¤ÎËÌ ¿®²ð¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¿·µ¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁ´ÎÏ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÄÍÃ£Àë¡Ê¤ª¤ª¤Ä¤«¡¦¤¿¤Ä¤Î¤ê¡Ë¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¥º¡¡23ºÐ
ÆüËÜÂåÉ½
¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡195cm¡¦90kg
¡¡ËÍ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÏÉô³è¤È¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Ì¡²è¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â¸½¼Â¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤äÎý½¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áª¼êÌÜÀþ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤È¶¦¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤ÏÇòÄ»Âô³Ø±à¤ÎµíÅç¼ãÍø¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤ÏÆÃÊÌ¤ËÃ¯¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ëºîÉÊ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£±ÊÏª¸µµ©¡Ê¤¨¤¤¤í¡¦¤â¤È¤¡Ë¡¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡¡27ºÐ
ÆüËÜÂåÉ½
¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡192cm¡¦80kg
¡¡ËÍ¤Ï2020Ç¯¤Î¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡ßV.LEAGUE SPECIAL MATCH¡×¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¡¢±¨Ìî¤Î±Æ»³ÈôÍº¤ä°ð²Ùºê¤ÎµÜ ÐÒ¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤Õ¤¿¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¥»¥Ã¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤½¤³¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¶áÍµ¿ò¡Ê¤³¤ó¡¦¤Ò¤í¤¿¤«¡Ë¡¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡¡36ºÐ
¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡190cm¡¦84kg
¡¡Ì¡²è¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡ËÂ©»Ò¤¬¡ÖÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢ ËÍ¤â¤Ä¤é¤ì¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤¹·Á¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢²»¶ð¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¹õÈøÅ´Ï¯¡£¤À¤«¤é¡¢±¨Ìî¤È²»¶ð¤Î¡Ö¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡×¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÈà¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õÈø¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£»ÔÀî·òÂÀ¡Ê¤¤¤Á¤«¤ï¡¦¤±¤ó¤¿¡Ë¡¿¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡¡24ºÐ
¥ê¥Ù¥í¡¡175cm¡¦72kg
¡¡ËÍ¤ÏÌ¡²è¤ÇÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯¤Î¡Ö¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡ßV.LEAGUE ALLSTAR SPECIAL MATCH¡×¤Ë¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÅ¸³«¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê¤Ë´À¤ò°®¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ìÈÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥Ð¥ì¡¼¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢ËÍ¤¬¥Ð¥ì¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï°ð²Ùºê¤ÎËÌ ¿®²ð¤Ç¤¹¡£À¸¤ÍÍ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£ÃæÅç·òÅÍ¡Ê¤Ê¤«¤·¤Þ¡¦¤±¤ó¤È¡Ë¡¿Å·ÍýÂç£´Ç¯¡¡VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¡ÊÆâÄêÁª¼ê¡Ë22ºÐ
¥»¥Ã¥¿¡¼¡¡172cm¡¦68kg
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë±¨Ìî¤ÎÆü¸þæÆÍÛ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¥µ¥¤¥ºÅª¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£Ö¥ê¡¼¥°¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ÏËÍ¤¬¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¡¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥º¡¡35ºÐ
¥í¥·¥¢ÂåÉ½
¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¡218cm¡¦105kg
¡¡»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥í¥·¥¢¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³¤³°¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤ÇÆüËÜ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤âÆüËÜ¤òÁªÂò¤·¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÂç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡¢À¸³è¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¤ò¸«¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢£Ö¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£