米NVIDIAは3月19日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 551.86」の提供を開始した。ドライバダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。「NVIDIA Game Ready Driver 551.86」公開 - 『Horizon Forbidden West』正式対応

バージョンの整数部分は変わらず行われた小規模なアップデート。『Horizon Forbidden West Complete Edition』に正式対応している点が主な変更点で、『Portal with RTX』に追加されたDLSS Ray Reconstruction と NVIDIA RTX IO機能にも対応する。Horizon Forbidden West Complete Edition is out now with:✅2X Performance w/ DLSS 3 ✅Reflex Lowest Latency✅DLAA Max Image Quality#RTXOn → https://t.co/Jvtei3NIBU pic.twitter.com/PzKlMQdzAy- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 21, 2024