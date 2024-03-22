3月23日に阪神競馬場で行われる、第71回毎日杯(3歳・GIII・芝1800m)の枠順が22日確定した。

前走のシンザン記念を完勝したノーブルロジャー(牡3、栗東・吉岡辰弥厩舎)は1枠1番、新馬戦を5馬身差で楽勝したニュージーズ(牡3、美浦・木村哲也厩舎)は8枠10番に入った。発走は15時35分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ノーブルロジャー(牡3、川田将雅・吉岡辰弥)

2-2 ルシフェル(牝3、B.ムルザバエフ・斉藤崇史)

3-3 ベラジオボンド(牡3、岩田望来・上村洋行)

4-4 メイショウタバル(牡3、坂井瑠星・石橋守)

5-5 トラジェクトワール(牡3、西村淳也・尾関知人)

6-6 ナイトスラッガー(牡3、池添謙一・小栗実)

7-7 ファーヴェント(牡3、松山弘平・藤原英昭)

7-8 スマートワイス(牡3、武豊・大久保龍志)

8-9 サトノシュトラーセ(牡3、藤岡康太・友道康夫)

8-10 ニュージーズ(牡3、C.ルメール・木村哲也)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。