【毎日杯】重賞連勝を狙うノーブルロジャーは１枠１番 武豊騎手騎乗のスマートワイスは７枠８番 枠順決定
◆第７１回毎日杯・Ｇ３（３月２３日、阪神競馬場・芝１８００メートル）
第７１回毎日杯の枠順が２２日、決定した。シンザン記念からの重賞連勝を狙うノーブルロジャー（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父パレスマリス）は１枠１番、重賞４勝のスマートレイアーを母に持つスマートワイス（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ロードカナロア）は７枠８番から、引き続き武豊騎手とのコンビで重賞Ｖに挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ノーブルロジャー 牡３ 川田 将雅 ５７
（２） ルシフェル 牝３ ムルザバエフ ５５
（３） ベラジオボンド 牡３ 岩田 望来 ５７
（４） メイショウタバル 牡３ 坂井 瑠星 ５７
（５） トラジェクトワール 牡３ 西村 淳也 ５７
（６） ナイトスラッガー 牡３ 池添 謙一 ５７
（７） ファーヴェント 牡３ 松山 弘平 ５７
（８） スマートワイス 牡３ 武 豊 ５７
（９） サトノシュトラーセ 牡３ 藤岡 康太 ５７
（１０） ニュージーズ 牡３ ルメール ５７