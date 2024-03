先月19日に約5万人を動員した東京ドームでのワンマンライブをもって解散した、8人組ヒップホップクルー・BAD HOPが22日、最終作となるアルバム『BAD HOP(THE FINAL Edition)』をリリースした。ジャケット写真はファイナルエディションにふさわしいメンバー8人の笑顔が写し出された。BAD HOPは2月9日にラストアルバム『BAD HOP』を配信リリースし、その後各メンバーのソロ作品が追加された『BHG Edition』、そして豪華客演アーティストを迎えた『Deluxe Edition』を続々とリリース。しかし、まだ未発表曲が残っていたことから、ファンの間で今回の『THE FINAL Edition』リリースの期待が高まっていた。

ミュージックビデオが先行公開されたNITRO MICROPHONE UNDERGROUNDのメンバーを迎えた「8BALL CYPHER」、そして東京ドームでのラストライブで披露した「Mukaijima (feat. YZERR, ANARCHY, Benjazzy, T-Pablow & AI)」、「SOHO (feat. YZERR & AK-69)」、「Empire Of The Sun (feat. T-Pablow & Zeebra)」を収録している。また、アルバムリリース直前にミュージックビデオが連続公開された「THE FLAME (feat. YZERR, Tiji Jojo)」、「ONE PAN (feat. Vingo, kZm, Benjazzy, Red Eye, Jin Dogg)」、そしてまだ一度も発表されていなかった完全新曲の「KAWASAKI SONG (feat. DJ TY-KOH, Bark, T-Pablow, Benjazzy, JJJ, BIM, A-Thug)」、「Fam*ly (feat. Tiji Jojo, DADA, LEX)」、「NAMBA (feat. Bark, YZERR)」、「B-Boy (feat. Bark, MuKuRo, JP THE WAVY, MUD)」など予想外のフィーチャリングアーティスト陣が参加した楽曲を含め、合計で33曲を収めている。