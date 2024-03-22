【マーチＳ】佐賀記念２着のキリンジは７枠１１番、ヴァルツァーシャルは１枠１番
第３１回マーチＳ・Ｇ３（３月２４日、中山競馬場・ダート１８００メートル）の出走馬１４頭の枠順が３月２２日、確定した。前走の佐賀記念で２着したキリンジ（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父キズナ）は、７枠１１番に決まった。ポルックスＳ勝ちのヴァルツァーシャル（牡５歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は１枠１番、２か月ぶりのブライアンセンス（牡４歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は７枠１２番に入った。枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。
◆第３１回マーチＳ・Ｇ３（３月２４日、中山競馬場・ダート１８００メートル）
（１）ヴァルツァーシャル 斎藤新 ５７
（２）キタノリューオー 原優介 ５７
（３）キタノヴィジョン 石川裕紀人 ５７
（４）ウェルカムニュース 戸崎圭太 ５７
（５）ニューモニュメント 小崎綾也 ５８
（６）ラインオブソウル 松若風馬 ５４
（７）ゴールドハイアー 津村明秀 ５７
（８）ダノンブレッド 岩田望来 ５４
（９）クリノドラゴン 田口貫太 ５７
（１０）ホウオウルパン 内田博幸 ５６
（１１）キリンジ 和田竜二 ５７
（１２）ブライアンセンス 横山武史 ５７
（１３）ミトノオー 木幡巧也 ５７・５
（１４）ペイシャエス 横山和生 ５８