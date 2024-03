日本テレビ系で日曜よる7時58分から放送中の「世界の果てまでイッテQ!」より、初の電子書籍を発売。世界中で「イッテQ!」メンバーが巻き起こす爆笑と感動の旅が、電子書籍で楽しめる!

今回はアメリカ・ラスベガスとグランドキャニオンをめぐった「ガンバレルーヤのアメリカツアー」と、「みやぞんが行く ブラジル絶景ツアー」をピックアップ。放送された内容はもちろん、撮影現場のオフショットや絶景をたっぷり掲載。ロケに同行した番組プロデューサー、コーディネーターが語る、放送ではお見せできなかったエピソードも楽しめる。撮影の裏側で何が起こっていたのか? 思いもよらないトラブル、アクシデント、ハプニングも何のその。旅の一部始終が丸わかりの一冊!

さらに、出川哲朗の「はじめてのおつかい! in ニューヨーク」、イモトアヤコの「珍獣ハンターイモトワールドツアー in ブラジル」など、 これまで放送されたアメリカ、ブラジルロケの中から、名作の呼び声も高い数々の旅をチョイス。

世界を舞台に繰り広げた珍道中の舞台裏をのぞくと、出演者の意外な素顔も見えてくる…?読めばあなたも、冒険の旅に出たくなる!発売は4月14日(日)。主要な電子書店で本日より予約販売をスタート。

【主な内容】

★ガンバレルーヤのアメリカツアー (2022/5/22放送)

★みやぞんが行く ブラジル絶景ツアー (2022/10/16放送)

・はじめてのおつかい! in ニューヨーク (2015/2/22放送)

・珍獣ハンターイモトワールドツアー in アメリカ (2016/3/20放送)

・いとうあさこのミステリーツアー inアメリカ (2019/1/20放送)

・イモトワールドツアー特別編 アマゾン大冒険SP (2009/11/8放送)

・珍獣ハンターイモトワールドツアー in ブラジル (2015/9/5放送)

【書籍概要】

書籍タイトル 「イッテQ!」eBOOK 海外ロケ日記【アメリカ&ブラジル編】

発行・発売 日本テレビ

本体価格 1,430円(税込)

発売日 2024年4月14日 各電子書店にて発売

【予約可能な電子書店】

・Kindle

・Apple Books

・楽天Kobo

・コミックシーモア

・紀伊國屋書店ウェブストア