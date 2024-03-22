【高松宮記念】昨年２着のナムラクレアは２枠３番 レジェンド武豊騎手のソーダズリングは４枠８番に決まる 枠順決定
◆第５４回高松宮記念・Ｇ１（３月２４日、中京・芝１２００メートル）
出走馬１８頭の枠順が、２２日午前に決定した。昨年２着馬で、悲願のＧ１制覇に挑むナムラクレア（牝５歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は２枠３番に決まった。鞍上は１５戦連続で浜中俊騎手が務める。
そのナムラクレアを前走の京都牝馬Ｓで負かしたのがソーダズリング（牝４歳、栗東・音無英孝厩舎、父ハーツクライ）は４枠８番からのスタートとなる。１２００メートルは初めてとなるが、一気に頂点を極めるか。鞍上は引き続き武豊騎手。香港のＧ１馬、ビクターザウィナー（セン６歳、香港・Ｃ・シャム厩舎、父トロナド）は５枠１０番に入った。得意のダッシュ力で、日本馬を完封できるか注目の存在。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ビッグシーザー 牡４ ５８ 吉田 隼人
（２）マッドクール 牡５ ５８ 坂井 瑠星
（３）ナムラクレア 牝５ ５６ 浜中 俊
（４）モズメイメイ 牝４ ５６ 藤岡 佑一
（５）トウシンマカオ 牡５ ５８ クリストフ・ルメール
（６）ルガル 牡４ ５８ 西村 淳也
（７）テイエムスパーダ 牝５ ５６ 富田 暁
（８）ソーダズリング 牝４ ５６ 武 豊
（９）シャンパンカラー 牡４ ５８ 吉田 豊
（１０）ビクターザウィナー セン６ ５８ カーチュン・リョン
（１１）メイケイエール 牝６ ５６ 池添 謙一
（１２）ロータスランド 牝７ ５６ 岩田 康誠
（１３）ウインカーネリアン 牡７ ５８ 三浦 皇成
（１４）ママコチャ 牝５ ５６ 川田 将雅
（１５）ディヴィーナ 牝６ ５６ ミルコ・デムーロ
（１６）ウインマーベル 牡５ ５８ 松山 弘平
（１７）マテンロウオリオン 牡５ ５８ 横山 典弘
（１８）シュバルツカイザー セン６ ５８ 大野 拓弥