WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¿·²¦¼Ô¡¢ÃæÃ«½á¿Í¤¬¸ì¤ë4ÃÄÂÎÅý°ì¡¢¤½¤·¤Æ°æ¾å¾°Ìï¤È¤ÎÌ´¤ÎÂÐÀï¡ª
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¿·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤È¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÃæÃ«¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
2·î24Æü¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÇWBC²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·À¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê26ºÐ¡Ë¡£³¤³°¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤âµÞ¾å¾º¤¹¤ëÃæÃ«¤ËËÜ»ï¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éÌ©Ãå¡£15ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÅÏÊÆ¤·¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼¿ÍÀ¸¡¢²¸»Õ¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¾ÍèÅª¤ËÂÐÀï¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°æ¾å¾°Ìï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÃ«½á¿Í¡¢¾×·â¤ÎKO¥·¡¼¥ó
¢£¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤º¸¡×
¡ÖÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì½ê¡£¤É¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Á¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±¦¤Ï»î¹çÍâÆü¡¢¡ÖÃæÃ«½á¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤Ï¡©¡×¤ÈÉ®¼Ô¤¬Ìä¤¦¤¿ºÝ¤ÎÅú¤¨¤À¡£
2·î24Æü¡¢ÃæÃ«¤Ï3³¬µéÀ©ÇÆ¤ò¤«¤±WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¤ò²¼¤·¤Æ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¡£ÀïÁ°¤Ï¶ìÀïÀâ¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¤¬½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢6¥é¥¦¥ó¥É¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢Ä¾¸å¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤ÇTKO¾¡Íø¡£º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤¬°ì½ÖÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤Î¾×·âÅª¤Ê°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£
Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡ÖWBC¤ÎÎÐ¤Î¥Ù¥ë¥È¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæÃ«
ÃæÃ«¤Ï½êÂ°¤¹¤ëM.T¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òÎý½¬µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¥ë¥Ç¥£¤«¤é¤Ï¡Ø¼ê¿ô¤¬É¬Í×¤À¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ã±È¯¤Î¹¶·â¤Ë½ª¤ï¤é¤º4È¯¡¢5È¯¡¢6È¯¤È¾ö¤ß¤«¤±¤ëÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢1¥é¥¦¥ó¥É5Ê¬¤ò10¥é¥¦¥ó¥É¤È¤«¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÀï¤¨¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
½øÈ×¤ÏÀÅ¤«¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤è¤ê13cm¤â¿ÈÄ¹¤ÎÄã¤¤¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤«¤¬¤ó¤Ç¹½¤¨¡¢Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤µ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤¿¡£Æ°¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï5¥é¥¦¥ó¥É¡¢Àï¶·¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤¿ÃæÃ«¤Ï½ù¡¹¤Ë¼ê¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡£¤½¤·¤Æ6¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´Áª¼ê¤Ï¡¢ÀÜ¶áÀï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼ê¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê4¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þ¤ÎºÎÅÀ¤Ç¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤â¤è¤¯¸«¤¨¤¿¡£
5¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢¥ë¥Ç¥£¤«¤é¤Ï¡Ø¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò2²ó¡¢3²ó¤È·«¤êÊÖ¤»¡Ù¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢6¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¦¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤ò²¦¼Ô¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤ËÅª³Î¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¯
¥¬¡¼¥É¤Î·ä´Ö¤òÆÍ¤¯¡¢¶¯Îõ¤Êº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È
º¸¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²¦¼Ô¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤«¤±¡¢TKO¾¡Íø
»î¹ç¸å¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ï¥À¥¦¥ó¤·¤¿º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¡Ö¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤º¸¡½¡½¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÃæÃ«¤Ï¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿±¦¥¸¥ã¥Ö¡¢º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾åÂÎ¤òÂç¤¤¯¿²¤«¤»¤Æ¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤Ëº£ÅÙ¤Ï¤ä¤ä±ó¤á¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤Î¤¢¤ë±¦¥¸¥ã¥Ö¤ò½Ð¤·¤¿¡£°ì½ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Î»ëÀþ¤ÏÃæÃ«¤Î±¦Â¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÃ«¤Ïº¸Â¦¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¤¬¤ï¤º¤«¤Ë´Ë¤ó¤À·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢ÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¿º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁä¤Ç¾®¤µ¤ÊÅª¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼ÂÇ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£ºÇ½é¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤¬³°¤ì¤Æ¤â¼¡¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç»ÅÎ±¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¡¢¥ë¥Ç¥£¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë»ØÆ³¤µ¤ì¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁÛÄêÆâ¤Ç¤·¤¿¡×
ÃæÃ«¤ÏËè»î¹ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤äºîÀï¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â½àÈ÷¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£É®¼Ô¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤¿ºÝ¤â¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹¤¯»È¤¤¥µ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤Æ±ó¤¤°ÌÃÖ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢µÕ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤¬»¤¤ì¹ç¤¦¤Û¤Éµ÷Î¥¤òÄÙ¤·¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÂå¤¨¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÛÄê³°¤Î¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤â¡¢°ã¤¦°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ÆÊ¿¾ï¿´¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÃæÃ«¤Î¶¯¤ß¤À¡£
»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÃæÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÆÃÄ§¤¬¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¾×·âÅª¤Ê¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¿·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤é¤·¤«¤é¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¦¥ê¡¼¥É¥¸¥ã¥Ö¤Çµ÷Î¥¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢°ìÁ®¤ÇÁê¼ê¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÄÀ¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤ÏÏÓ¤ò¾ö¤ó¤Ç¥Õ¥Ã¥¯¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÉð´ï¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦´ð½à¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾å¤Ç¤âµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£15ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÅÏÊÆ¤·Ì¾Çì³Ú¤ËÄï»ÒÆþ¤ê
1998Ç¯¤Ë»°½Å¸©Åì°÷Ä®¡Ê¤È¤¦¤¤¤ó¤Á¤ç¤¦¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃæÃ«¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï12ºÐ¤Î¤È¤¡£¾®³Ø3Ç¯¤«¤é¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È·Ï¤Î¶õ¼êÆ»¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Åö»þ¤Ï¾®ÊÁ¤Ç¡¢³ØÇ¯ÊÌ¤Ç»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¶õ¼ê¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¼Â²È¤ÇÎ¾¿Æ¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤Å¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ë¡ÖÂÎ½ÅÊÌ¤Ç»î¹ç¤¹¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´«¤á¤é¤ì¡¢Ãæ³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·¬Ì¾»Ô¤ÎKOZO¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¡£
¥¸¥à¤Î²ñÄ¹¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢3ÅÙÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÀÐ°æ¹»°¡£ËèÆüµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌ¤¤µÍ¤á¤ëÃæÃ«¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢¡ÖË«¤á¤Æ¿¤Ð¤¹¡×»ØÆ³¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤ÇU-15Á´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¡£¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤¬»ÕÄï¤ÎÌ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·ÍâÇ¯¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹U-15Á´¹ñÂç²ñ¤Î2¥õ·îÁ°¡¢ÀÐ°æ¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¡£ÃæÃ«¤Ï¡ÖÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎý½¬¤ÏÂ³¤±¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¹»°²ñÄ¹¤ËÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ÍèÉ¬¤ºÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæÃ«¤Ï½Ò²û¤¹¤ë¡£
Åö»þ15ºÐ¡£¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¸³¤Ç¤¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È2Ç¯¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤»¤º¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½¤¹Ô¤Î¤¿¤áÃ±¿ÈÅÏÊÆ¤ò·è°Õ¡£¤½¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤Î»Õ¡¢¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Èª»³Î´Â§¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤ò°é¤Æ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤À¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥ë¥Ç¥£¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤Ê¤¼¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹»°²ñÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø¹»°²ñÄ¹¤ÈÌóÂ«¤·¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÀäÂÐ¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜ¾ì¤ÇÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¶áÆ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¤¤µ¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÏÃæÃ«¤¬¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¡¢¥ë¥Ç¥£¤ÎÉã¿Æ¤Î²È¤Ë½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ÊÍè¡¢3¥õ·î¤´¤È¤ËÆüÊÆ¤ò±ýÉü¤·¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¯¡£º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¡×¤À¡£
¡Ö¥ë¥Ç¥£¤Î¾ðÇ®¤È¿¼¤¤°¦¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
15ºÐ¤ÇÃ±¿ÈÅÏÊÆ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»Õ»ö¤¹¤ë¥ë¥Ç¥£¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÀ¸¤Î»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿M.T¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¡Ë
¢£´î¤ÖÃæÃ«¤òÍ¡¤·¤¿¥ë¥Ç¥£¤Î¸ÀÍÕ
À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ë¥Ç¥£¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¼êËÜ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÃæÃ«¤Ï¸À¤¦¡£
¤½¤Î»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯5·î20Æü¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë¤¢¤ë³ÊÆ®µ»¤ÎÅÂÆ²¡¢MGM¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï¥»¥ß¤Ç¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¤È¤ÎWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
»î¹ç¤Ï2¥é¥¦¥ó¥É¤È11¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É½ª»Ï»ÙÇÛ¤·¡¢ºÇ½ª12¥é¥¦¥ó¥É¤ËÁ¯¤ä¤«¤Êº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥â¥í¥Ë¡¼¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÄÀ¤á¤¿¡£Æüº¢¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÃæÃ«¤ÏÄÁ¤·¤¯¥ê¥ó¥°¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢±¦·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ÆÁ´¿È¤Ç´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¼«¿Ø¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥ë¥Ç¥£¤ËÎäÀÅ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤¦Í¡¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¸¥å¥ó¥È¡¢Áê¼ê¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¡£ÅÝ¤µ¤ì¤Æµ¯¤¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¥â¥í¥Ë¡¼¤äÈà¤Î²ÈÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¡£
¡Ö¥ë¥Ç¥£¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È¡£ÅÏÊÆ¤·¤¿º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤¢¤¢¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤¿¤³¤È¤ÇÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ø¤ÎÂº·É¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤Ë·ç¤±¤¿¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ë¥Ç¥£¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¤¤«¤ËÂç¤¤¤¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ëÀìÌç»ï¡Ø¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡Ù¤Î2023Ç¯¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨KO¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´Àï¤â¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¾×·âÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÃ«¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ò¶î¤±²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥³¥ó¥É¿Ø¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÅÝ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Áê¼ê¿Ø±Ä¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¡Ê¾¡Íø¤Ï¡ËÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤·º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´î¤Ó¤ÎÂç¤¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥â¥í¥Ë¡¼Àï¤Î¤È¤¤Ë¥ë¥Ç¥£¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡ØÁê¼ê¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤°¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤â»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ºÃæÃ«Áª¼ê¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾¡¼Ô¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¾¡¼Ô¤ÏÇÔ¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ÇÔ¼Ô¤Ï¾¡¼Ô¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡£É®¼Ô¤Ï»î¹ç¸å¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤È¥ë¥Ç¥£¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Î¹µ¼¼¤òË¬¤Í¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤éÍèÆü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥ë¥Ç¥£¤È¤ÏµìÃÎ¤Î´ÖÊÁ¤Î¥í¥à¥í¡¦¥¥é¥ë¥Æ¤Ï¡¢ÃæÃ«¤òÎ¾ÏÓ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÊú¤´ó¤»¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥á¥¥·¥³¤Î±ÑÍº¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥»¥µ¡¼¥ë¡¦¥Á¥ã¥Ù¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÌ¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÏÃæÃ«¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÃ«¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö·ý¤ò¸ò¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Éé»ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»î¹ç¸å¤ÏÉ¬¤º¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤Âº·É¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ»î¹ç¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤À¤«¤é¡¢¾¡¼Ô¤ÏÇÔ¼Ô¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2·î¾å½Ü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ç½É¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤â¡¢M.T¥¸¥à¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¡Ê»£±Æ¡¿²ñÄÅÂÙÀ®¡Ë
¢£à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á°æ¾å¾°Ìï¤Ø¤Î»×¤¤
ÀïÁ°¡¢¡Ö¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç°ìÈÖ¤Ç²÷¾¡¤·¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÃæÃ«¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î¼Â¸½¡¢¤½¤·¤ÆÁ´³¬µé¤òÄÌ¤·¤¿ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢PFP¡Ë¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Öº£¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤â´Þ¤á¡¢³¤³°Áª¼ê¤â¤¹¤´¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¤¾¤í¤¤¡£º£²ó¤Ï¥É¥Í¥¢Áª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤¦¾¡¤Ä¤«¡¢³§¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀ¤Î°ã¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÆ±»Î¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â4ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤è¤ê½¸Ãæ¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Åý°ìÀï¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤ä¶½¹Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬Íí¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤ÏÍ×¤¹¤ë¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢ÃÏ¤ËÂ¤òÃå¤±¤Æ·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍßÅª¤À¡£
°æ¾å¾°Ìï¡Êº¸¡Ë¤ÎÄï¤Ç¡¢WBA²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÃæ¡Ë¤Ï5·î6Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÃæÃ«¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Î¼Â¸½¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë
É®¼Ô¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤éÃæÃ«¤Ø¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
°æ¾å¾°Ìï¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡£PFP¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á°æ¾å¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤º¤ìÂÐÀï¤¹¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸ÝÉñ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ËÍ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÃ«¤ÏÉáÃÊ¡¢ÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÏÃ¤¹¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¾ÍèÅª¤ÊÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À±ó¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÊâ°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤âÊç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
4ÃÄÂÎÅý°ì¡¢°æ¾å¾°Ìï¤È¤ÎÂÐÀï¡¢PFP1°Ì¡£¤É¤ì¤â¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃæÃ«¤Ê¤é¤¹¤Ù¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«......¤½¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Ë´üÂÔ¤µ¤»¤ë¤Û¤É¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´Àï¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ºÇ¸å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼ÃæÃ«½á¿Í¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ê£¿ô³¬µéÀ©ÇÆ¤ä4ÃÄÂÎÅý°ì¤Ê¤É¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÆùÂÎÅª¤Ê¿ê¤¨¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾ï¤ËÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡¢µá¤áÂ³¤±¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»î¹ç¤«¤é1½µ´Ö¤¿¤Ã¤¿3·î2Æü¡£ÃæÃ«¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤º¤¦¤º¤·¤ÆµÞî±Îý½¬ºÆ³«¡×¤È¡¢Áá¤¯¤âÆ°¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¾¡Íø¤â³¤³°¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¡×¤Ë¤Þ¤¿°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡Ê»£±Æ¡¿²ñÄÅÂÙÀ®¡Ë
¡üÃæÃ«½á¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë¡¦¤¸¤å¤ó¤È¡Ë¡¡
1998Ç¯1·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©Åì°÷Ä®½Ð¿È¡£M.T¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à½êÂ°¡£º¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£172Ñ¡£2015Ç¯4·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯11·î¡¢WBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£23Ç¯5·î¡¢WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£º£Ç¯2·î24Æü¤Ë¤ÏWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·3³¬µéÀ©ÇÆÃ£À®¡£27ÀïÁ´¾¡¡Ê20KO¡Ë¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ïà°¦¤Î·ý»Îá
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ñÄÅÂÙÀ®¡¡»£±Æ¡¿¥ä¥Ê¥¬¥ï¥´¡¼¥Ã¡ª