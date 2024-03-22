3月24日に中山競馬場で行われる、第31回マーチステークス(4歳上・GIII・ダ1800m)の枠順が22日確定した。

安定した末脚で初重賞制覇を狙うブライアンセンス(牡4、美浦・斎藤誠厩舎)は7枠12番、仁川S2着から重賞制覇を狙うウェルカムニュース(牡5、栗東・池江泰寿厩舎)は3枠4番に入った。発走は15時30分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ヴァルツァーシャル(牡5、斎藤新・高木登)

2-2 キタノリューオー(牡6、原優介・萱野浩二)

3-3 キタノヴィジョン(牡7、石川裕紀人・萱野浩二)

3-4 ウェルカムニュース(牡5、戸崎圭太・池江泰寿)

4-5 ニューモニュメント(牡8、小崎綾也・小崎憲)

4-6 ラインオブソウル(牡5、松若風馬・音無秀孝)

5-7 ゴールドハイアー(牡6、津村明秀・大久保龍志)

5-8 ダノンブレット(牡6、岩田望来・菊沢隆徳)

6-9 クリノドラゴン(牡6、田口貫太・大橋勇樹)

6-10 ホウオウルバン(牡6、内田博幸・池上昌和)

7-11 キリンジ(牡4、和田竜二・佐々木晶三)

7-12 ブライアンセンス(牡4、横山武史・斎藤誠)

8-13 ミトノオー(牡4、木幡巧也・牧光二)

8-14 ペイシャエス(牡5、横山和生・小西一男)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。