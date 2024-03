幕開けは「破滅の愛」…世界で絶賛された「源氏物語」が現代日本に転生するまで

百年前にアーサー・ウェイリーが英訳した「源氏物語」を現代日本語に訳し直した毬矢まりえ・森山恵姉妹が、「源氏物語」を新たな視点で読み解く『レディ・ムラサキのティーパーティ らせん訳「源氏物語」』(講談社)が刊行された。世界で絶賛された「源氏物語」を現代に生まれ変わらせる独創的な「らせん訳」は、どのように生まれたのか?(『レディ・ムラサキのティーパーティ らせん訳「源氏物語」』より再構成してお届けします。)

ウェイリー版「源氏物語」、幕開けの一行

ひとつひとつ、言葉を選んだ。

訳し起こしてから、その後もなんど読み返しただろう。二人の間で幾度も幾度もゲラを交換しては推敲に推敲を重ねた。なんといっても幕開けの一行目、一行目には命が宿っていなければならない。物語全体の世界像を差し出すのだから。

ウェイリーの原文では、次のようになっている。

At the Court of an Emperor (he lived it matters not when) there was among the many gentlewomen of the Wardrobe and Chamber one, who though she was not of very high rank was favoured far beyond all the rest;

ウェイリーもこの一文を記した時、どれほど考え、どれほど思いを籠めただろうか。この冒頭部で読者の─そして版元を探していたウェイリーにとってはまず社主の─心を摑めるか、否か。

彼はここに原典にはない一語を加えている。エンペラー Emperorである。「御時」とは「どちらの帝の御代であるか」という意であるから、ウェイリーがこの単語を付け加えたといっても、原典にないというほどの飛躍ではなく、むしろより正確な訳語かもしれない。いずれにしてもウェイリーはAt the Court of an Emperorとしたのである。

これをどう翻訳しようか。わたしたちにも曲折があった。

「エンペラー・キリツボ」の誕生

ふつうに日本語の文脈で「帝」に戻そうかとも考えた。「帝」「みかど」「ミカド」……ヨーロッパやアメリカで「ミカド」と言えば、日本を舞台にしたオペレッタを思い出す人も多かっただろう。ウィリアム・S・ギルバート脚本、アーサー・サリヴァン作曲の「ミカド」は、一八八五年、ロンドンのサヴォイ劇場で初演されて以来ロングランを続けた作品。ウェイリーが生まれた頃であるから、音楽の好きだった彼が知っていた可能性は高い。

アメリカに「Mikado ミカド」という日本食レストランチェーンがあるのも、このオペレッタの流れだろう。高校時代アメリカに留学していたから、どうしてもこのレストランが思い浮かんでしまう。いずれにしても「ミカド」の訳語は早々に捨てた。

その後話し合いの末、訳語は「皇帝」に落ち着いていた。ところが─わたしたちは七校、八校とゲラを幾度も出してもらい、二人の赤字で真っ赤になるまで推敲を重ねていたのだけれど─最終稿近くなっても「皇帝」はどこかしっくりこないような感触が残っていた。

――うーん、なんだか違うような気がしない?

――皇帝といったらだれを思い出す?

――古代ローマの皇帝たちよね、ジュリアス・シーザーとか

――ネロとか。ナポレオンも皇帝よね

――神聖ローマ帝国の皇帝も

――秦の始皇帝も。エンペラーは?

――わたしはラスト・エンペラーを思い出しちゃう。映画もあったから。皇帝溥儀。どうかな?

シーザーすなわちカエサルのほか、マキアヴェッリの『君主論』ではマルクス・アウレーリウス、その息子コンモドゥス、ペルティナックス、ユーリアーヌス、セウェールス、その息子アントーニーヌス・カラカッラといった皇帝たちに触れられている。イタリア語の君主つまりプリンチペには、メディチ家もいれば王や教皇、将軍も含まれる。けれどヴィクトリアン源氏のエンペラーは?

――やっぱり皇帝のままでいいのかな?

――なんかわたしたちのゲンジの世界とは違う気がする……

――天皇は絶対ないし、ミカドも違うし

――エンペラー、エンペラー……(と二人、口の中でくり返す)

――そうよ、エンペラー、エンペラーで良かったのよ

――エンペラーっていうことばが、わたしたちのヴィクトリアン源氏にふさわしい!

そこから訳語をすべて差し替えた。こうして桐壺帝はエンペラー・キリツボとして誕生したのだった。

「源氏物語」とおとぎ話のスタイル

どの言葉を選ぶか。それはほかのすべての訳語を「捨てる」ということ。その単語が含むさまざまなコノテーション、文化的歴史的背景、意味合いから考え抜いて言葉を選んだ。

冒頭部でいえばもうひとつ。

「いづれの」を「(he lived it matters not when)」と訳しているのに目が留まるだろう。it matters not whenと倒置し、少々凝った古めかしい表現をしている。括弧でくくられたことで、語りの雰囲気も感じられる。ウェイリーは「KIRITSUBO キリツボ」の帖タイトルに*をつけ、「第一帖は、どうか寛大な気持ちで読んで頂きたい。作者紫式部はまだ、先人たちの未熟な作品の影響のもと、宮中年代記(クロニクル)と、それまでにあったおとぎ話(フェアリー・テイル)が混在したスタイルで書いている」と注記している。『源氏物語』にまったくなじみも知識もないイギリス人読者。彼らを物語へと導き入れるための配慮と思われる。なるほどウェイリーはそのように解釈して、少し古風な修辞を用いたのだろう。

それにしても『源氏物語』を年代記とおとぎ話が混合したスタイル、と言い切っていることに驚かされた。それはわたしたちにとっても、源氏物語への新鮮な視点を与えてくれたと思う。はじめの数帖の光源氏の恋愛遍歴や、光源氏─シャイニング・プリンス─という名前そのものも、おとぎ話や神話と捉えたら、また違った姿を見せるのではないか。目を見開かされるものがあった。

拙訳文としては、年代記風というよりおとぎ話風の表現を選択した。

「エンペラーの恋」のゆくえ

エンペラー・キリツボは一人の女性と恋に落ちる。

桐壺と呼ばれる部屋に住む、ワードローブのレディつまり更衣(こうい)の位にある女性である。更衣とは衣替えのこと。そして後宮の位としては、天皇の衣替え、着替えのご用を務めるひとの称である。

エンペラー同様、わたしたちはこの語も英語原語が読者にそのまま見えるようカタカナで残し、そこに更衣、女御(にょうご)とルビをふることにした。チェンバーとは(ウェイリーの訳語ではこの後にベッドチェンバーの語も登場するように)まさに寝室のことで、女御はベッドに侍する女性なのである。より身近な寝所に仕えるチェンバーのレディ/女御は、ワードローブのレディ/更衣よりも一段上の位。エンペラーが恋に落ちたキリツボのレディは、格下の身分なのである。だからこその悲恋の予感……

エンペラーといえども、恋のはじまりは小さなものであったかもしれない。けれどあまりに大きな寵愛は破滅へと向かう。

揺るぎない寵姫の地位を得たとはいえ、彼女は妬み、そねみに曝されます。心痛で憔悴し、やがて里に下がっていることが多くなりました。病気がちで鬱ぎこむ彼女に、エンペラーの熱は冷めるどころか、ますます彼女に溺れ、たしなめる周囲の声にもいっさい耳を貸しません。そのことは次第に国中の噂となっていきました。

側近の大貴族や廷臣たちさえ、ご寵愛がすぎる、と眉を顰めます。海の向こうの国での政変や暴動もはじまりは、こんなことからだったなどとひそひそ囁き合うのでした。

(『源氏物語 A・ウェイリー版』より)

楊貴妃を失った玄宗皇帝の嘆き…

「海の向こうの国」の政変や暴動とは、白居易の「長恨歌」に詠われた玄宗皇帝と楊貴妃の愛、それが引き起こした安史の乱のこと。キリツボの恋には、長恨歌の恋が重ねられているのである(ちなみにわたしたちは中国名も、中国語の音により近いであろう英語の読みを生かした。玄宗皇帝はミン・ホワン、楊貴妃はヤン・クウェイフェイ、詩人白居易はポ・チュウイである。当時のイギリス人等の英語読者が、漢字ではなくアルファベット表記から受け取った音。それを再現するために。と同時に、わたしたちも漢詩の知識を一旦忘れ、新たに中国古典詩と出会い直せるのではと思ったのだ)。

「漢皇重色思傾国」とはじまる白居易の七言歌行。それは次のような物語である。

漢の皇帝は美しい女性を探し求めていた。しかし思うようなひとはなかなか見つからない。ついに見出したのが絶世の美女楊貴妃。玄宗皇帝は愛に溺れ国政をないがしろにするようになる。国は傾き、兵が反乱を起こす。玄宗は人びとをなだめるため、楊貴妃の殺害を命じることになる……喪失の悲しみに暮れる玄宗皇帝は、道士を仙界まで送って彼女の魂を探させるのだが……

「長恨歌」ということばをウェイリーは、「永遠に続く嘆き Everlasting Wrong」と訳している。玄宗皇帝と同じくエンペラー・キリツボも「饗宴のときだけでなく、重要な国務のとき」さえ、片時も彼女を側から離さず溺愛する。避けがたくエンペラー・キリツボとキリツボのレディの恋にも─楊貴妃ほど凄惨ではないものの─悲劇が訪れる。いじめ抜かれた彼女は病み衰え死へと向かうのである。

