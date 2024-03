ポーランドやウクライナら…EURO2024予選プレーオフ決勝進出国が決定！

EURO2024予選プレーオフ決勝に進出するチームが出揃った。今年6月に開幕するEURO2024の本戦出場を目指し、EURO2024予選プレーオフ準決勝が21日に各地で開催された。これには、同予選各グループにて2位以下となったチームの中から、UEFAネーションズリーグ(UNL)2022−23の結果によって選定された合計12カ国が参加。パスAからCまでの3グループに分かれてミニトーナメントを実施し、各パスで優勝した3カ国にEURO2024本大会の出場権が与えられる。

パスAではポーランド代表がエストニア代表を5−1で下し、決勝に進出。もう一方ではウェールズ代表がフィンランド代表に4−1で勝利し、決勝に駒を進めている。パスBではアイスランド代表がイスラエル代表に4−1で逆転勝利。ウクライナ代表も終盤の2発でボスニア・ヘルツェゴビナに2−1で逆転突破を果たしている。パスCではジョージア代表がルクセンブルク代表に2−0で勝利。ギリシャ代表はカザフスタン代表に5−0で快勝し、それぞれ決勝進出を決めている。この結果、EURO2024予選プレーオフ決勝進出国が決定。なお、プレーオフ決勝は26日に開催される予定となっている。〈パスA〉ポーランド 5−1 エストニアウェールズ 4−1 フィンランド〈パスB〉イスラエル 1−4 アイスランドボスニア・ヘルツェゴビナ 1−2 ウクライナ〈パスC〉ジョージア 2−0 ルクセンブルクギリシャ 5−0 カザフスタン〈パスA〉ウェールズ vs ポーランド〈パスB〉ウクライナ vs アイスランド〈パスC〉ジョージア vs ギリシャ