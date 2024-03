テレビで活躍中のスペシャルゲストや福島初上陸グルメが続々登場！福島中央テレビ「中テレ祭り2024」

福島中央テレビは、2024年3月20日(水・祝)〜24日(日)の5日間、「中テレ祭り2024」を郡山市のビッグパレットふくしまで開催中です。

「この春、ココロ揺さぶる瞬間をいっしょに」をテーマにアナウンサーやテレビ番組の出演者たちが画面を飛び出して、来場者と一緒に楽しい時間を過ごすイベントを提供します。

福島中央テレビ「中テレ祭り2024」

開催日:2024年3月20日(水・祝)〜24日(日)

開催時間:9:30〜17:00(最終入場16:30)

開催場所:ビッグパレットふくしま(〒963-0115 福島県郡山市南二丁目52番地)

主催:福島中央テレビ

入場料:800円、小学生以下 無料

特別協賛社:JA共済、福島日産

福島県にとって3月は特別な季節です。

東日本大震災の鎮魂の日となる3月11日が過ぎたあと、次の一年に向かい、新しい春に一歩進みだす季節。

その3月にたくさんの笑顔を咲かせ、福島県を盛り上げようと開催しているのが「中テレ祭り」です。

毎回、福島中央テレビのアナウンサーや番組出演者などオールキャストでイベントや特別番組に出演し、会場ではグルメブースのほかeスポーツやバーチャル技術など話題のコンテンツを体験する企画ブースや子育て応援ブースなど多彩なコンテンツが集結し、2019年の開催ではおよそ3万7千人が来場しました。

新型コロナ以降、開催延期を余儀なくされましたが、舞台をオンラインやテレビの特別番組に変えて、その瞬間にできる最高のエンタメを発信し続けました。

2023年3月には4年ぶりにリアルでの開催。

3日間で過去最高の来場者数4万3,756人を記録しました。

「中テレ祭り2024」では、世界一のエアレースパイロットや世界を舞台に活躍するタレントやマジシャン、フォロワー100万人超のTikToker、子どもたちに大人気の元体操のお兄さんなど多彩なスペシャルゲストを迎えます。

また、今回もグルメが盛りだくさん!

福島県初出店16店舗を含む全国から選りすぐりの44店舗が集結。

この他、福島県の海産物を盛り上げるブースやプロスポーツチームとのふれあいなど地元テレビ局ならではの特別企画など盛りだくさんの5日間です。

スペシャルゲスト

クロちゃん、みやぞん、とにかく明るい安村、大島美幸(森三中)、村上知子(森三中)、ホリ(ものまね芸人)、沙羅(ものまね芸人)、ゴー☆ジャス、第12代体操のお兄さん 誠お兄さん、澤本夏輝(FANTASTICS)、マジシャンGO、黒田みゆ(日本テレビアナウンサー)、室屋義秀(エアレースパイロット)、Suu(SILENT SIREN)、100円娯楽(TikToker)、成瀬瑛美、藤井敬之(音速ライン)、母心

ココロ揺さぶる!福島初上陸グルメ

福島県初上陸含む全国有名店のグルメ店44店舗が会場に集結!

テレビ番組やSNSで話題になった店舗が目白押しです。

一度は食べてみたい映えグルメ、リピーター続出の激うまグルメなど福島県内でこれだけの数の人気グルメが集まるのは「中テレ祭り」だけ。

圧巻のグルメにココロ揺さぶられる5日間になること間違いなしです。

土日は混雑が予想されるため、比較的余裕を持って店舗を回れるグルメ先行開催期間(入場無料)の来場がお勧めです。

注目グルメ

東北初【ゴリゴリバーガー〜TAP ROOM〜(東京・六本木)】ゴリゴリバーガー

福島初【イマノフルーツファクトリー(東京・日本橋)】フルーツサンド

福島初【ハラミノカミサマ(大坂・難波)】レアハラミステーキサンド

福島初【ヒステリックジャム(兵庫・神戸)】プレミアムバターシュガークレープ

福島初【代官山 Candy apple(東京・代官山)】プレミアムプレーン(りんご飴)

福島初【大王チーズ10円パン(東京・新大久保)】大王チーズ10円パン

ココロ揺さぶる企画コンテンツも続々!

子どもたちのチャレンジに感動!子育て応援企画「きぼうsmileルーム」

子どもたちとママ、パパ、家族みんなが笑顔になれるファミリー向け企画ルームが登場。

福島で生まれ育つ子どもたちの成長をみんなで応援する「はいはい・よちよちコンテスト」を開催。

また、アナウンサーたちが繰り広げる絵本シアターや子育てタレントとのトークベントなどワクワクが止まらない時間を過ごせます。

会場にはおむつ交換と授乳専用ルームも設けています。

美容系アナウンサーのオリジナルフレグランスプロジェクト

直川貴博(福島中央テレビアナウンサー)が、福島の四季をイメージしたルームフレグランスをプロデュース。

中テレ祭りの会場限定で販売します。

ふくしまのフルーツを使ったオリジナルドリンク開発プロジェクト

モモやリンゴ、ナシなど様々なフルーツが楽しめるフルール王国としても知られる福島県。

気象災害などで出荷できなくなった果実などを使ったオリジナルドリンクをリリースします!

3月20日(水・祝)〜24日(日)の5日間、会場内で数量限定販売中です。

会津鉄道の巨大すごろくが登場!「ふにゃ〜り日和らんど」

駅で働くねこたちの様子を届ける「ゴジてれChu!」の人気コーナーが番組を飛び出して中テレ祭りの会場に登場します。

目玉は会津鉄道が舞台の巨大すごろく!4組の対戦形式で1位にはプレゼントも進呈(※参加には整理券が必要)。

また、会場では駅で働くねこたちの愛らしさ&会津地方の美しさあふれる写真、漫画「にゃん旅鉄道〜さくらの物語〜」の作中イラストなども展示します。

FANTASTICS澤本夏輝が会場にやってくる!「さわなつ屋」登場

福島県内の畑を巡り県産野菜の魅力を紹介する番組コーナー「FANTASTICS畑」の澤本夏輝が中テレ祭り2024限定スペシャルメニューを考案します。

野菜の甘み、旨味を最大限に活かした絶品料理を3月23日(土)・24日(日)の2日間会場内で数量限定販売します!

特別番組の放送

番組名:「中テレ祭り2024〜ココロ揺さぶる瞬間を一緒に〜」

以下の日程で会場から公開生放送を実施します!(放送地域=福島県)スペシャルゲストとアナウンサーたちが会場各所をめぐりイベントの見どころを伝えられます。

・3月23日(土)10:30-11:25

・3月24日(日)10:25-11:25

ポッドキャスト番組「おゆらじ」公開収録

夕方情報番組「ゴジてれChu!」のメインMC・小野紗由利アナと石井佑弥アナがパーソナリティーを務めるラジオ番組の公開収録を3月23日(土)に実施します。

今回はいわき市出身のゴー☆ジャスをゲストに迎えてトークを展開。

チケット

【前売券】800円(税込)

グッズ販売ブース「中テレ屋」とくじ引きなどが楽しめる「わくわくちびっこランド」で使える100円クーポン券付き!(※クーポン券はグルメなどその他のブースでは使えません)

【プレイガイド】

(1)セブンチケット: 「セブン-イレブン」 ※店内マルチコピー機でのみ販売

(2)アソビュー! :https://www.asoview.com/channel/tickets/ltPsbyKgqW/

※アソビュー!の販売期間は3月22日(金)23:29まで

【当日券】800円(税込)

※小学生以下は入場無料です。

※3月20日(水・祝)〜3月22日(金)はグルメ先行開催で入場無料です。

※チケット1枚でお一人様、指定日のみ有効です。

別日への振替はできません。

※チケットは、いかなる事情(紛失、破損、体調不良、会場の混雑など)があっても再発行および払い戻しはいたしません。

※駐車場には限りがありますので、電車・バスなど公共の交通機関での来場をお願いします。

