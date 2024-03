ジョージ・ミラー監督による『マッドマックス』シリーズ最新作『マッドマックス:フュリオサ』より、第2弾予告編映像が世界公開された。凄まじい火力だ。

『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)でシャーリーズ・セロンが演じた戦士フュリオサの若き日を描く前日譚。『アベンジャーズ』ソー役のクリス・ヘムズワースが悪役ディメンタス将軍を演じることでも話題だ。



映像の冒頭に登場するのは、まだ自由だった頃の幼いフュリオサ。林檎を手にするのは、彼女にとっての“禁断の果実”に手を伸ばしてしまったことの表れだろう。フュリオサは、容赦なき荒野で武装集団に囚われるが、夜のうちに逃げ出した様子。

「私の幼少期、私の母……、取り戻したい。取り戻してやる!」大切なものを奪われたフュリオサが、「何があっても帰る道を見つけて」との母からの言葉を胸に、復讐の火炎を噴出させる。迫り来るウォーボーイズ、そしてイモータン・ジョー。「そんな希望に満ちて、どこへ行くつもりだ?希望なんてないんだぜ!」怒り狂うディメンタス将軍との死闘の行く末は?

映像の最後に、フュリオサは『怒りのデス・ロード』を彷彿とさせるように丸刈りとなっている。最後に聞こえるセリフ「私を覚えている?(Remember Me?)」は、『怒りのデス・ロード』で彼女がイモータン・ジョーに放った言葉のリフレインだ。

映画『マッドマックス:フュリオサ』は2024年全国公開。震えて待て!

