世界中でも極めて熱量が高い日本ファンのために制定された3月20日“ミニオンの日”にあわせて、シリーズ最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』の場面写真が到着した。この日のために制作された特別ビジュアルや、ムビチケ前売券(オンライン)の発売キャンペーン情報なども届いている。

「ミニオンの日」を記念し特別に制作されたビジュアルには、ピットクルーのコスチュームに超変身したミニオンのフィル、カール、ロンが登場。グルー家に誕生した新たな家族、グルーJr.のお世話係を担う特殊部隊“ピットクルーミニオン”たちの仕事ぶりは果たして……?

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

そしてこの度、最新作『怪盗グルーのミニオン超変身』の場面写真5点も到着。グルー夫妻のもとに誕生したグルーJr.がさっそく活躍(?)し大喜びしている様子や、自動販売機へ忍び込むおふざけミニオンズ、グルーが最新武器を手にし、迫力のアクションが繰り広げられる様子がうかがえる。

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved. © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved. © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

さらに、解禁されたカットには新キャラクターも登場。オレンジ色のふわふわ髪の女の子と太っちょの猫が人気ゲームに興じている様子だが、どうやら悪党を夢見ているようで……。どのような役柄なのか注目だ。

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved. © Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

豪華特典付きムビチケ前売券(オンライン)の発売に際し、特別キャンペーンも実施。3月20日(水・祝)正午より24時間以内にムビチケ前売券を購入&応募した方の中から抽選で320名に「超キラキラ限定ステッカー」3枚セットがプレゼントされる。また、同じく抽選で3名に映画の吹替アフレコに参加できる権利も当たる。吹替版エンドロールにあなたの名前が載るチャンスだ。詳しくはでご確認を。

© Illumination Entertainment and Universal Studios. All Rights Reserved.

グルー一家と破天荒なミニオンたちが大活躍のノンストップ・エンターテインメント『怪盗グルーのミニオン超変身』は7月19日(金)から全国公開。

