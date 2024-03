『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』ネビュラ役カレン・ギラン、新DCUでポイズン・アイビー演じてハーレイ・クインと恋仲になりたい

(MCU)映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのネビュラ役で知られるカレン・ギランが、新DCUで「ハーレイ・クインと恋仲になるポイズン・アイビー役」を演じたいと意欲を見せている。

2023年7月、米のインタビューに応えたギランは、DCUで演じてみたいキャラクターについて「ポイズン・アイビー」だと答え、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』3部作の監督で、現在、新体制となったDCUを率いているジェームズ・ガンとの再タッグを希望するコメントを発していた。

コミックでのポイズン・アイビーはもともと、パメラ・アイズリーという植物生化学者だった。怪しい実験の実験台となったことで植物を制御できるようになり、フェロモンで相手を誘惑して操る悪目高きエコテロリストとしてバットマンの強敵となる。

ガンとの仕事は「最高だった」と語っていたギランが再びの取材に応じ、今度は「どのバージョンのポイズン・アイビーを演じたいですか」という変化球の問いに、「それはいい質問ですね。ハーレイ・クインと恋仲になるバージョンがいいかな」と答えた。コミックでは、マルチバースやエルスワールドなど様々なポイズン・アイビーが存在しており、2016年に発売されたコミックではハーレイ・クインと正式に恋人同士になっている。

ガンは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』(2023)をもってMCUを卒業したが、同シリーズのキャストと新DCUで再び仕事をする可能性をいたことから、もしかしたらギランがポイズン・アイビー役を演じる可能性はゼロではないかもしれない。

なお、旧DCUでハーレイ・クイン役を演じたマーゴット・ロビーが、新DCUにカムバックするかどうかは不明だ。ギラン演じるポイズン・アイビーとロビー扮するハーレイ・クインの仲睦まじい姿が、スクリーンに登場する日は来るだろうか。

