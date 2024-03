映画『マッドマックス:フュリオサ』の日本公開が、2024年5月となることが発表された。日付までは明らかにされていない。アメリカでの公開予定は5月24日だ。

最新予告編の日本語字幕付きも公開された。



『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)前日譚。舞台は世界の崩壊から45年後。すべてを奪われた“怒りの戦士”フュリオサ(アニャ・テイラー=ジョイ)が、人生を懸けて故郷=緑の地へ生きて帰ろうとする、修羅の道が描かれる。

かつてバイカー集団にさらわれ故郷への帰還と復讐を誓ったフュリオサは、この度描かれるMADな世界で、いかにリミット突破の怒りを炸裂させるのか。ならず者バイク軍の頂点に君臨する暴君ディメンタス将軍が、可愛い熊を携え改造バイクで絶叫する、その圧倒的な狂気とは。

前作でも登場した、恐怖と暴力で荒野を支配するイモータン・ジョーと、彼を崇拝する戦士=ウォーボーイズたち。世界中を熱狂の渦に包み込んだ前作にも増して、唯一無二の世界観に血湧き肉躍り圧倒される。

衝突!破壊!爆発!一瞬も目を離せない大迫力の映像が連続。生き抜くため改造された車やバイクが爆走しながら繰り広げられるカーアクションと肉弾戦。映像の最後ではロングヘアからお馴染みのバズカットへと姿を変えるフュリオサの姿が、怒りの戦士として覚醒を予感させる。前作にも登場してきたキャラクターたちと本作で登場する新キャラクターたちが、フュリオサの物語にどのように関わっていくかにも注目だ。

主人公フュリオサを演じるのは、世界で大ヒット中のへのサプライズ出演や、日本でも大ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のピーチ姫の吹き替えや担当するなど、ハリウッド最旬の俳優として熱い視線を集めるアニャ・テイラー=ジョイ。対する宿敵ディメンタス将軍役には、シリーズでおなじみのクリス・ヘムズワース。注目の豪華スター俳優の初共演にして、二人史上最も“怒れる”演技からも目が離せない。

1979年に公開された『マッドマックス』から『マッドマックス 怒りのデス・ロード』までの4作品を通して、約半世紀にも渡って国内外の多くのクリエイターたちや数多くのコンテンツ作品に影響を与え続けてきた、『マッドマックス』サーガ創始者・偉大なる巨匠ジョージ・ミラー監督が再び世界に放つ、超快楽なスリルライドを乞うご期待。

『マッドマックス:フュリオサ』は2024年5月全国公開。

