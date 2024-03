人気のシミュレーションゲーム『ザ・シムズ』シリーズがハリウッド映画化を果たすことがわかった。米が伝えた。

このシリーズの元祖は1989年に登場した街作りシミュレーションゲーム『シムシティ』。以来、街で暮らす人々の人生や生活をシミュレーションできるタイトルとして進化を遂げ、いくつもの続編や関連タイトルが登場している。

伝えられた実写映画化企画では、のドラマ「ロキ」シーズン1(2021)や、人気シリーズ「セックス・エドュケーション」(2019)などでエピソード監督を手がけたケイト・ハロンが、監督と共同脚本を手がけるようだ。

ドールの実写映画化という風変わりな企画『バービー』(2023)を大ヒットさせたマーゴット・ロビーが、自身の制作会社LuckyChapを通じてプロデュースに入る。ゲームの販売元エレクトロニック・アーツも製作に携わる。

『ザ・シムズ』のゲームはバービーにおける人形遊びに似たところがあり、プレイヤーはゲーム内に登場するアバターを通じて様々なライフスタイルを自由に謳歌できる。映画版でどのように脚色するかが注目点となりそうで、『バービー』や『フリー・ガイ』(2021)のようなメタ的な視点が取り入れられることも考えられそうだ。

Source:米

