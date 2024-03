1984年に公開されて世界的な大ヒットとなったファンタジー・アドベンチャー映画の名作『ネバーエンディング・ストーリー』が、新たに映画化されることがわかった。

ドイツ出身のミヒャエル・エンデによる同名児童書を映画化したファンタジー大作の主人公は、いじめられっ子の少年バスチアン。古本屋でバスチアンは、不思議な異世界“ファンタージェン”を呑み込む闇の力を食い止める任務を課された、若き戦士の物語を偶然見つけて引き込まれていく。第1作に続いて、『ネバーエンディング・ストーリー第2章』(1990)、第3作となる『The NeverEnding Story III: Escape From Fantasia(原題)』(1993)が公開されている。

この題材は長年にわたって映画化権利をめぐる。この度、『英国王のスピーチ』(2011)や『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2011)など製作のSee-Saw Filmsが、原作小説の著者ミヒャエル・エンデの製作会社とパートナーシップを締結し、『ネバーエンディング・ストーリー』のリブート権利を獲得したようだ。

ミヒャエル・エンデ・プロダクションのラルフ・ガスマンが米に語ったところによれば、彼らは4~5年前に作品の新たな創造を求めるようになり、数百にも及ぶ様々なリクエストの中からSee-Saw Filmsをパートナーに選んだという。一方のSee-Saw Films側も、2011年の『英国王のスピーチ』で注目を集めるようになる前から、『ネバーエンディング・ストーリー』をぜひ映画化したいと話に出していたという。「See-Sawの15年に及ぶ旅が、ある意味ここにつながったようです」と、プロデューサーのイアン・カニングは話している。

これより脚本や監督を選び、それから配給会社が探される。製作される作品の本数なども含め、様々な詳細は製作陣の選定に伴って決められていくという。

