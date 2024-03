アメリカの人気カートゥーンキャラクター「ポパイ」が実写映画化されることがわかった。米が報じている。

ほうれん草を食べると超人的な力を発揮することで知られるセーラー服姿のポパイは、米漫画家のエルジー・クリスラー・シーガーによって1929年に生み出されたキャラクター。実写映画作品も複数製作されており、1980年版『ポパイ』ではロビン・ウィリアムズが主演を務めた。

このたび伝えられた現代版でプロジェクトを率いるのは、『猿の惑星』シリーズや『フォードvsフェラーリ』(2019)で知られる米チャーニン・エンターテインメントと、『ポパイ』関連の映像作品をてがけてきた米キング・フィーチャーズ。「大規模予算の映画」として開発が進められているという。

脚本家も判明している。起用されたのは、「ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア」(1999-2007)などで知られるマイケル・カレオ。ロビン・ウィリアムズ版以来40年以上の時を超えて大スクリーンに蘇るポパイがどう描かれるのか、注目だ。ちなみに2024年は「ポパイ」95周年となる。

