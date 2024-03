「大阪コミコン2024」ロキ役トム・ヒドルストン＆シルヴィ役ソフィア・ディ・マルティーノ来日決定

マーベル・ドラマ「ロキ」のロキ役と、シルヴィ役のソフィア・ディ・マルティーノが、「大阪コミコン2024」で揃って来日を果たすことがわかった。2024年5月3日~5日、インテックス大阪にて開催される。

「大阪コミコン2024」は、すでにマッツ・ミケルセン、ノーマン・リーダス、テムエラ・モリソン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、ピーター・ウェラー、ダニエル・ローガンの来日も決定している。

トム・ヒドルストンは『アベンジャーズ』シリーズのロキ役で人気を博し、『キングコング:髑髏島の巨神』『ミッドナイト・イン・パリ』などの数々のヒット作に出演している大人気俳優。

映画やドラマだけでなく、舞台、アニメーション作品の吹き替え、ドラマ作品の製作総指揮も務めるなど幅広く活躍しており、これまでにゴールデングローブ賞男優賞(ミニシリーズ/テレビ映画部門)の受賞や、エミー賞など数々のアワードへのノミネート歴ももつ実力派。

主演を務めたドラマ「ロキ」も世界中で大ヒットを記録し、国内外にもファンが多いトム・ヒドルストン。過去の東京コミコン開催時にも来日しており、その際は数多くのファンが駆け付けた。今回はファン待望の大阪コミコン初参加となる。

そしてソフィア・ディ・マルティーノは、同じくドラマ「ロキ」にてトム・ヒドルストンと共演した今注目の俳優。ヒドルストン演ずるロキの変異体であるシルヴィ役を「ロキ」シーズン1から熱演し、世界中で一躍有名となったマルティーノ。ファン待望となる日本のコミコンへの初参加となる。

さらに、トム・ヒドルストンとソフィア・ディ・マルティーノのツーショット撮影会も開催決定。「ロキ」ファンにはたまらない、貴重な機会をお見逃しなく。撮影会のチケット詳細は後日公式サイトにて発表。

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

The post first appeared on .