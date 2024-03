マーベルとスカイダンス・ニュー・メディアによる謎に包まれた新ゲームが、『Marvel 1943: Rise of Hydra』として正式発表された。ストーリートレーラーが公開されている。

第二次世界大戦時を舞台に、キャプテン・アメリカとブラックパンサーの物語が描かれる本作は、2022年9月にもの。登場するのは1940年代のキャプテン・アメリカとブラックパンサー/アズーリ。映像では対決に挑む流れが描かれているが、ゲームでは「共通の敵に立ち向かうため、お互いの違いを乗り越え、不穏な同盟を結ぶ」オリジナルの物語が描かれるようだ。



本作におけるブラックパンサー/アズーリは、映画でもお馴染みのティ・チャラの祖父にあたる存在。ほか、ハウリング・コマンドーズ(後にニック・フューリーが隊長を務める組織)の一員である米兵ガブリエル・ジョーンズや、ワカンダのスパイ戦士ナナリが登場する。

ゲームシステムなどは不明だが、トレーラーでは映画並の壮大な映像が繰り広げられている。没入感あるアクションに期待ができそうだ。

最新のゲームエンジン、Unreal Engine 5.4を用いて開発される『Marvel 1943: Rise of Hydra』は2025年リリース予定。

