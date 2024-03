「ザ・ボーイズ」のスピンオフドラマ「ジェン・ブイ」のシーズン2が、2024年4月より撮影を開始するようだ。

この情報は、「ブレイキング・バッド」などで知られる脚本家・監督・プロデューサーのトーマス・シュノーズ が米に明かしたもの。

「Amazonの『ジェン・ブイ』という番組に取り組んでいます。僕はシーズン1には携わっていませんが、現在シーズン2のストーリー構築を手伝っています」と、脚本家として参加することを明かしたシュノーズ。撮影時期について「まもなくカナダで撮影開始の予定です。おそらく2~3週間後には始まるでしょう」と語っている。計画通りに進めば、4月内にも撮影開始となりそうだ。

本作「ジェン・ブイ」は、「ザ・ボーイズ」にも登場するヴォート社が運営するゴドルキン大学を舞台に、熾烈なトップ争いに身を投じる学生たちが学校の闇を暴いていく物語。130カ国以上でにおける配信ランキング1位を獲得し、シーズン1のエピソード配信中にシーズン2の製作がした。

本作は「ザ・ボーイズ」との繋がりが深く、シーズン1にはホームランダーをはじめとするお馴染みのキャラクターたちが登場していた。6月13日より配信開始となる「ザ・ボーイズ」シーズン4は、「ジェン・ブイ」の出来事の「数日後」から始まるという。

なお「ジェン・ブイ」シーズン2の内容は、現時点で明かされていない。撮影開始後に情報解禁となることに期待したい。

