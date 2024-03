中国向けの販売を開始！アドパワー・ソリューションズ「AdPower(アドパワー)」シリーズ

エンジン向け静電気抑制パーツ「AdPower(アドパワー)」シリーズを製造・販売する「アドパワー・ソリューションズ」は、2024年2月26日より、中国向けの販売を開始しました。

アドパワー・ソリューションズ「AdPower(アドパワー)」シリーズ 中国向けの販売を開始

アドパワー社ではこれまで、韓国、モンゴル、インドネシア、バングラデシュ、ケニア、タンザニア等で海外販売代理店を設置し、代理店を通した販売を行っています。

2022年より海外での販売を強化するため、現在越境ECを通じてシンガポール、マレーシア、台湾、タイ、フィリピン向けに販売をしており、中国で6か国目となります。

大学や研究機関との研究開発の進捗により、アドパワーの静電気抑制効果が国内だけでなく海外でも評価されるようになりました。

アドパワーとは

アドパワーには2つの用途の製品があります。

車両用「アドパワー」

エアクリーナーボックスやエアダクトの静電気を抑制し、吸入空気の流れを改善させる効果があります。

「アドパワー」のエンジンの吸入空気における静電気抑制効果をご評価いただいており、国内ではAmazon、Yahoo!ショッピングでベストセラーを継続中。

オーディオ機器、楽器用「アドパワー・ソニック」

スピーカーやアンプなどのオーディオ機器、管楽器などの楽器に貼り付けて使用する音質改善シートです。

産業技術総合研究所によるIACC解析

IACC:Inter Aural Correlation Coefficientの略で、音の広がり(拡散度)を現す指標。

アドパワー・ソニックの取り付け画像

同社は研究開発に全力で取り組んでいます

2013年に製品開発に着手、試行錯誤を繰り返しながら、2016年に車両用「アドパワー」が誕生しました。

2019年より東海大学 工学部 機械工学科との研究が開始され、新しい分野での検証のため試行錯誤の連続でしたが、研究室の皆さまと共に研究を重ねた結果、エンジンにおける吸入空気の静電気を抑制させ、空気流れを改善させる効果を実証しました。

2020年にはグッドデザイン賞を受賞、研究結果とともに国内を中心に多くのユーザー様にアドパワーの静電気抑制効果をご評価いただき、ご愛用いただくようになりました。

しかしながら、2023年2月に景品表示法における措置命令を受けました。

私たち、そしてともに研究を実施してきた大学等との新しい知見の研究結果を提出しましたが、広く学術界・産業界の認めるものではないとの判断を受け、私たちはこのことを真摯に受け止め、さらにより一層の研究開発に邁進する契機となりました。

アドパワーの研究開発はさらに続く

同社はもちろん、複数の大学等の研究機関もアドパワーの効果とその可能性に注目し、評価しています。

車両用アドパワーは、2022年より千葉工業大学 電子電気工学科 脇本研究室との研究を開始、オーディオ機器・楽器用のアドパワー・ソニックは、2022年に産業技術総合研究所での検証を行い、それを受け2023年より立命館大学 情報理工学部 音情報処理研究室(西浦研究室)との研究も開始しました。

さらにアドパワー・ソニックの楽器での音質改善の効果を、科学的・数値的にアプローチする研究とともに、より芸術的な表現や感覚的な満足度にも焦点を当てて検証するため、2024年初より、ドイツ・ライプツィヒ交響楽団の首席オーボエ奏者を30年務めた及川 寛繁氏(鹿児島国際大学教授)との研究交流も開始し、現在は着実に検証が進捗しています。

