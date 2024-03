複数回線同時申込みで最大8,250円キャッシュバック！H.I.S.モバイル「超ファミリー割」キャンペーン

H.I.S.Mobileは、2024年4月30日(火)までの間、複数回線同時申込みで格安SIM契約がお得になる「超ファミリー割」キャンペーンを実施中です。

2月15日(木)より開催していた「ファミリー割」を、好評につき「超ファミリー割」として割引対象を拡大しました。

H.I.S.モバイル「超ファミリー割」キャンペーン

キャンペーン期間:2024年4月30日(火)まで

概要:キャンペーン期間中、対象プランを複数回線同時に新規契約すると、最大5回線まで8,250円キャッシュバック

春からの新生活に向けて新しいスマホを購入したい方や、固定費を見直している方におすすめのキャンペーンです!

HISモバイルの音声通話付き290円(税込)〜のお手軽なプランに、複数回線同時に申込みすると最大8,250円キャッシュバックになる「超ファミリー割」キャンペーン。

ご家族でも・カップルでも・シェアメイトでも対象です。

H.I.S.モバイルは、ご家族を「超えた」お得な「超ファミリー割」で新生活を応援します。

適用条件

・同一名義で最大5回線まで対象となります。同一住所なら別名義でも対象となります。

ご家族で別々の住所にお住まいの場合は、契約回線の名義の苗字が一致していれば対象となります。

・HISモバイルの月額格安SIMプランを、新規で同時に契約いただき、6カ月以上契約が継続していることが条件です。

・MNP転入での契約も対象です。24時間以内にお申込みいただいた分を同時申込とみなします。

・代表回線を含む1回線以上、音声通話付きプランであることが条件です。

・規程期間内に、専用のエントリーフォームよりご応募ください。

キャッシュバック金額

2〜4回線目:1,650円キャッシュバック

5回線目 :3,300円キャッシュバック

※5回線同時申込の場合、8,250円キャッシュバック

詳細は「超ファミリー割」キャンペーンページにて確認ください。

