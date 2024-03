【七條甘春堂】ポケモン京菓子第3弾♡春の訪れを感じられる京菓子が数量限定発売

老舗京菓匠 七條甘春堂は、ポケモンをモチーフにした京菓子第3弾「ポケモン京菓子 春」を、2024年3月31日(日)より発売いたします。今回、より多くの方にお届けできるよう店頭販売店舗を拡大し、一部商品は3月25日(月)よりオンライン先行販売も開始します。なお、「ポケモン上生菓子 春」は抽選販売のみとなるので、購入の際はご注意ください。

ポケモンモチーフ第3弾が登場♡

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

七條甘春堂は、京菓子の世界を子どもから大人までもっと身近に楽しんでもらえたらという思いから、ポケモンを題材に新しい京菓子を制作しました。

今回は「ポケモン京菓子」第3弾として、春の行事とともにそこから連想されるポケモンを京菓子で表現。春を感じられる京菓子をぜひ楽しんでください。

京菓子についてご紹介

ポケモン上生菓子 春

4個入 価格:2,916円(税込)

上生菓子で、ピカチュウ・コイキング・シェイミ(ランドフォルム)・オドリドリ(まいまいスタイル)を表現。

七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使用して、職人が1つずつ手作りしています。

※事前抽選販売のみ、京都本店or北千住マルイ店にて受取

※事前抽選にて当選された方のみ購入可

※日持ちの短い商品のため、2024年3月31日(日)・4月3日(水)・4月13日(土)の3日間限定販売

※数量限定・1人1点限り

ポケモン麩焼き 春

3枚入 価格:1,728円(税込)

もち米から1枚ずつ焼き上げた、やさしい口どけが特徴の甘い煎餅「麩焼き煎餅」で、ピカチュウ・ポニータ・コイキングと春の京の風景や行事を表現。絵は職人の手で丁寧に描いています。

※店頭販売&オンライン先行販売

ポケモン羊かん 春

価格:2,484円(税込)

春といえば桜の花。

練り羊羹のベースに関西の桜餅の特徴である道明寺を層で重ね、その上に羊羹でできたピカチュウとチェリム(ポジフォルム)を並べました。

※店頭販売&オンライン先行販売

ポケモン麩焼き 春&ポケモン羊かん 春 店頭販売について

京都本店・北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店にて、「ポケモン麩焼き 春」「ポケモン羊かん 春」を販売します。

販売日:2024年3月31日(日)

※1つずつ手作りのため、在庫数に限り有

※取り置きやや予約は受け付けていません

「ポケモン 麩焼き」は、郄島屋大阪店(銘菓百選)での取扱も有

※数量限定

※取扱開始日は店舗によって異なる

ポケモン上生菓子 春 抽選販売について

京都本店と北千住マルイ店にて、「ポケモン上生菓子 春」を事前抽選販売。

抽選日程:2024年3月21日(木)12:00~3月24日(日)23:59

購入・お渡し日程:第1販売日…2024年3月31日(日)/第2販売日…2024年4月3日(水)/第3販売日…2024年4月13日(土)

※抽選に当選した方のみ、抽選申込時に選択した店舗へ来店

※事前決済(クレジットカード)のみ

※商品の性質上、キャンセル・返品・交換は不可

※数量限定・1人1点限り

オンライン先行販売について

「ポケモン麩焼き 春」「ポケモン羊かん 春」は、オンライン先行販売を実施します。店頭販売でも在庫があるので、オンラインが完売の場合はご利用ください。

※数量限定・先着順

販売開始日:2024年3月25日(月)13:00~

お届け方法:配送

※準備ができ次第順次発送

第3弾も見逃せない♡

七條甘春堂から、ポケモン京菓子第3弾が発売されます!

上生菓子はシェイミがいることにより、より春らしく彩りの豊かな見た目に。麩焼きや羊かんも春らしく仕上げているので、見ているだけで春を感じられますね。プレゼントにもオススメのかわいさです。

今後も、四季を表現した「ポケモン京菓子」の販売を予定しているので、見逃さないでくださいね♡