ＪＡ全農（４月１日付）

▽広報・調査部長（全農物流出向）澤田洋志



農協観光（４月１日付）

▽人事制度改革担当執行役員、総務部長（同部長）福永理香

▽経営管理部副部長（首都圏支店長）大橋重希

▽経営管理部副部長（同部経理課長）大場かおる

▽経営管理部経理課長（同部業務課長）鈴木康史

▽総務部副部長（同部総務課長）藤田康之

▽事業推進部長（同部副部長）村松久司

▽事業推進部旅行事業課長（長崎エリア長）田中俊行

▽北海道手配・仕入センター長（北海道支店副支店長）高橋伸裕

▽東北手配・仕入センター長（ＪＡ宮城中央会出向）坂本直人

▽関東甲信越手配・仕入センター長（地域共創事業部労働力応援事業課長）鈴木哲郎

▽中部手配・仕入センター長（北陸支店長）吉田有孝

▽西日本手配・仕入センター長（関西支店業務課長補佐）岩崎智美

▽九州手配・仕入センター長（九州支店業務課長）長谷川真人

▽九州支店長、沖縄仕入センター長（同支店長）郡司掛修

▽北海道支店長、帯広エリア長（同支店長）山下淳

▽青森エリア長（青森エリアセンター営業課長）齋藤雅志

▽南東北支店長（同支店副支店長）奥野朋之

▽福島エリア長（郡山エリア長）小原健志

▽郡山エリア長（福島エリアセンター営業課長）鈴木武史

▽関東支店副支店長、神奈川エリア長（中京支店長）小川悟志

▽北関東信越支店長（新潟エリア長）西尾博利

▽長野エリア長（長野エリアセンター営業課長）浜田和也

▽新潟エリア長（新潟エリアセンター営業課長）横山晃一

▽中部支店長（四国支店長）三品孝之

▽静岡エリア長（静岡支店事業課長）星野隆一

▽三重エリア長（静岡支店長）畔柳豊

▽富山エリア長（中京支店業務課長）中島伸幸

▽北陸エリア長、福井エリア長（岐阜エリアセンター営業課長）大西等

▽大阪エリア長（高知エリア長）遠藤裕幸

▽和歌山エリア長（奈良エリア長）中森斉

▽奈良エリア長（関西支店地域共創課長）丹羽豊

▽岡山エリア長（山陽支店地域共創課長）石田快

▽四国支店長（香川エリア長）上甲賢一

▽香川エリア長（四国支店地域共創課長）森木大輔

▽高知エリア長（愛媛エリアセンター営業課長）岡本英彰

▽長崎エリア長（長崎エリアセンター営業課長）中井亘

▽鹿児島エリア長（鹿児島県くみあい開発出向）長友英司

▽首都圏支店長（南東北支店長）佐藤正典