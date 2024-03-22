日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名　　　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所　　13856（+171　+1.25%）
ホンダ　　　　1892（+2　+0.11%）
オリックス　　3386（+12　+0.36%）
クボタ　　　　2377（+15.5　+0.66%）
パナソニック　1463（-4.5　-0.31%）
みずほＦＧ　　3055（+12　+0.39%）
野村ＨＤ　　　996（+7　+0.71%）
トヨタ自動車　3813（+14　+0.37%）

（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出