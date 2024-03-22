日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13856（+171 +1.25%）
ホンダ 1892（+2 +0.11%）
オリックス 3386（+12 +0.36%）
クボタ 2377（+15.5 +0.66%）
パナソニック 1463（-4.5 -0.31%）
みずほＦＧ 3055（+12 +0.39%）
野村ＨＤ 996（+7 +0.71%）
トヨタ自動車 3813（+14 +0.37%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13856（+171 +1.25%）
ホンダ 1892（+2 +0.11%）
オリックス 3386（+12 +0.36%）
クボタ 2377（+15.5 +0.66%）
パナソニック 1463（-4.5 -0.31%）
みずほＦＧ 3055（+12 +0.39%）
野村ＨＤ 996（+7 +0.71%）
トヨタ自動車 3813（+14 +0.37%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出