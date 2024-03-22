日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）

日立製作所 13856（+171 +1.25%）

ホンダ 1892（+2 +0.11%）

オリックス 3386（+12 +0.36%）

クボタ 2377（+15.5 +0.66%）

パナソニック 1463（-4.5 -0.31%）

みずほＦＧ 3055（+12 +0.39%）

野村ＨＤ 996（+7 +0.71%）

トヨタ自動車 3813（+14 +0.37%）



（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出

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